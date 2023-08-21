Saldırı hazırlığındaki 3 teörist etkisiz halde!

Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürdürüldüğünü duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesine yönelik saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK/YPG'li teröristin başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1693548135551836597