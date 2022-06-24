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Saldırı hazırlığındaki 18 terörist etkisiz hale getirildi
Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, etkisiz hale getirildi.
GÜNDEM 24.06.2022, 12:29
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı girişiminin önlendiği duyuruldu.
Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin terörle mücadelesi gece gündüz, dağ bayır demeden kararlılıkla devam ediyor. Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine saldırı hazırlığındaki 18 PKK/YPG'li terörist, başarılı operasyonlarla etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.
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