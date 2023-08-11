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Saldırı hazırlığındaki 12 terörist etkisiz!
GÜNDEM 11.08.2023, 14:53
Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Teröristlerin korkulu rüyası Kahraman Komandolar, her nerede olurlarsa olsunlar PKK/YPG’li teröristleri hendeklere gömmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Suriye’nin kuzeyinde saldırı hazırlığı yapan 12 terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi.
Bakanlık, dün ve bugün Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde toplamda 19 terörist etkisiz hâle getirildiğini açıkladı.
https://twitter.com/tcsavunma/status/1689958584400928771
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