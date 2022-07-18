Sakiler grubu Çeşme’de 196’ıncı konserini verdi

Dünyadan Uzak, Canıma Minnet, Adımız Ayyaş, Selamı Var, Aşığın Kaderi, Doyamadım, Ölürüm Hasretinle gibi birçok parçayı seslendiren ünlü grup İzmir'in Çeşme İmi Stage’de şarkılarını sevenleri için söyledi.İZMİR (İGFA) - Sakiler, sahnede seslendirdikleri şarkılarla geceye katılanlara müzik ziyafeti sundu. Grubun solisti Hasan Gözetlik,11 ay gibi kısa sürede 196 konser verdiklerini söyledi.Temmuz ayında yoğun bir konser takvimi olan Sakiler, şarkılarını seyircilerle birlikte söyledi.

Hasan Gözetlik, Yücel Girgin ve Serkan Balkan’dan oluşan Sakiler’e yoğun ilgi gösteren Çeşmeliler, İmi Stage’in açılış gününde mekanı doldurdu. Ayayorgi koyunda yer alan İmi Stage, İmi Ayayorgi Beach bünyesinde yer alıyor.