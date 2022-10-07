SakaryaPark’ta teknoloji atağı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tercih edilen noktalarından biri olan Sakarya Park’ta, vatandaşların güvenliğini artırmak amacıyla kamera ve anons sistemlerini yenileyerek hizmete sunarken, ücretsiz güvenli kablosuz internet (WİFİ) hizmeti de hayata geçirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknolojinin tüm imkânlarını vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Hizmetlerinde önce güvenlik mottosuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı marifetiyle şehrin en fazla tercih edilen noktalarından biri olan Sakarya Park’ta,yüksek çözünürlüklü kamera sistemleri ve çocuk parklarının çevresinde kurulan anons megafonlarını yenileyerek vatandaşların hizmetine sundu.

Haftanın 7 günü 24 saat boyunca güvenlik görevlileri tarafından tek merkezden izlenecek olan kameralarla, olası güvenlik sorunlarına karşı hızlı bir şekilde müdahale imkanı sağlanmış olacak. Özellikle hafta sonu aileler tarafından tercih edilen parkta, çocukların oyun parkları ve çevresindeolası kaybolma durumuna karşı daha kontrollü hareket etmek amacıyla anons megafonları da süresiz olarak devrede tutulacak.

Güvenlik hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların iletişim konforunu artırmak amacıyla devreye sokulan ücretsiz güvenli kablosuz internet (WİFİ) hizmeti de vatandaşlar tarafından büyük beğeni topladı.