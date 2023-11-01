Sakarya’nın tanıtımına önemli ofis

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde hizmete alınan Turizm Tanıtım Ofisi, yerli ve yabancı birçok turiste rehber olacak. Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine dair tüm bilgilerin yer aldığı tanıtım ofisinde, talep eden ziyaretçilere dergi ve broşür hediye edilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin turizmine katkı sağlayacak bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Millet Bahçesi’nde hizmete başlayan Turizm Tanıtım Ofisi, Sakarya’ya gelen yerli ve yabancı turistlere rehber olmayı hedefliyor.

Sakarya’nın tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerine dair tüm bilgilerin yer aldığı tanıtım ofisinde, talep eden ziyaretçilere dergi ve broşür takdim ediliyor.Proje ile yeşili, mavisi ve kırsal turizmi ile zengin olan Sakarya’nın her alanda tanınırlığının artırılması ve şehre gelen ziyaretçilerin zamanlarını daha verimli geçirmesi sağlanacak.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, turizm alanında verimlilik vurgusu yapılarak,“Sakarya, tarihiyle, doğasıyla ve kültürel zenginlikleriyle ülkemizin eşsiz illeri arasında yer almaktadır. Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak turizm alanında geliştirdiğimiz tüm inovasyonları bu bilinçle geliştirmekteyiz. Bu çalışmalar kapsamında son olarak Millet Bahçesi’nde faaliyete aldığımız Turizm Tanıtım Ofisi, Sakarya’ya gelen yerli ve yabancı tüm misafirlere daha verimli hizmet verme hedefindedir. Bu vesile ile şehrimizin turizmine katkı sunmaya devam edeceğimizi belirterek, tanıtım ofisinin şehrimize hayırlı olmasını dileriz” ifadeleri kullanıldı.