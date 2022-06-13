Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tarım projelerini yerinde incelemek için Moğolistan’dan Sakarya’ya gelen heyet Büyükşehir Belediyesi Haziran Meclis Toplantısına katıldı. Şehrin tarımsal zenginliği Moğolistan'a örnek olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarımsal proje alanları uluslararası vitrine çıkmaya devam ediyor.

Her hafta yerli ve yabancı birçok üretici, öğrenci, iş insanı ve akademisyen tarafından ziyaret edilen tarımsal üretim alanları bu kez kapılarını, şehrimize incelemelerde bulunmak üzere Moğolistan’dan gelen belediye başkanları ve bürokratlardan oluşan heyete açtı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Meclis Toplantısını takip eden Moğolistan heyetine hoş geldin dileklerini paylaşan Başkan Yüce, iki ülke arasında geliştirilecek iş birliğinin önemine vurgu yaptı.

Moğolistan’da bir şehirle kardeş şehir ilişkileri geliştireceklerini ifade eden Başkan Yüce, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11 Kasım tarihini Milli ağaçlandırma günü ilan ederek daha yeşil bir gelecek için ülke adına yapılan adımın benzerinin Moğolistan'da olacağını belirterek, "Moğolistan Yeşil Kalkınma Politikası kapsamında 1 milyar ağaç dikmeyi planlıyor. Bu kapsamda kardeş ülkenin Moğolistan’ın 2030 yılına kadar hedeflediği 1 milyar ağaç ulusal hareketine bizler de her türlü katkı vermeye hazırız. Sakarya’nın fidanları Moğolistan’a nefes olacak. Sakarya’nın bereketi tüm dünyaya yayılacak. İki kardeş ülke arasında geliştirilecek iş birliğinin önemini bir kez daha vurguluyor, şehrimize gelen Moğolistan belediye başkanlarına teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Haziran Ayı Meclis’inde söz alan Moğolistan Yerel Yönetimler Birliği Genel Sekreteri Yanjinlkham Puverdorj, “Sizlere ataların ruh dolu rüzgârları olan Moğolistan’dan selamlar getirdik. Bugün burada olmamıza olanak sağlayan Türkiye Belediyeler Birliğine ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkür ederiz. Başkan Ekrem Yüce’nin de dediği gibi bizim atamız ve sayımız bir ve bununla her zaman gurur duyuyoruz. 100 yıl önce bağımsızlığı elde eden ve 1992 yılında vatandaş hak ve özgürlüğüne sahip çıkan bir Moğolistan demokratik anayasasına sahibiz. Bu anayasaya göre her şehir kendi rengine göre büyüyor ve çalışıyor. Bizleri sıcak bir şekilde karşıladığınız için teşekkür ederiz. Bundan sonra daha dinamik bir şekilde çalışacağımız için Türkiye Belediyeler Birliğine de teşekkür ederiz. Bugünden itibaren sizinle hep birlikte olacağız ve birçok önemli işe imza atacağız. Moğolistan halkı adına tüm Sakarya’ya teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.