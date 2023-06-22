Sakarya’nın eko turizm rotasını dünya görecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ isimli AB projesi kapsamında hayata geçirilen Sakarya’nın eko turizm rota mobil uygulaması olan #LetsCycle uygulaması artık akıllı telefonlarda. Deneme aşamasında mobil program, kısa süre sonradijital olarak dünyaya açılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin koordinatörlüğünde yürütülen ‘Karadeniz’de Pedal Çevirelim’ isimli Avrupa Birliği projesinin paydaşları olan Bulgaristan, Romanya, Ukrayna, Gürcistan’dan gelen kurum ve kuruluşlarla Sakarya’da bir araya geldi.

Sakarya merkezli Karadeniz Havzası Turizm Platformu Girişimi kurulması hedeflenen projede paydaşlarla Sakarya’nın Karadeniz ülkeleri açısından eko turizm merkezi olması yönünde görüş birliği yapıldı. Toplantıya ortak ülke temsilcilerinin yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, SATSO ve STK temsilcileri de katıldı.

Ortak ülkelerle Sakarya’nın mavi ve yeşil zenginliğini tanıtmak, eko turizm rotasında pedal dostu işletmeleri ön plana çıkarmak ve yerel kalkınmaya destek sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı koordinatörlüğünde yürütülen projede ortak ülkelerle ortak dijital platform oluşturuldu. Bu uygulama Türkiye sınırları için yayına çıktı. Şu an Apple, Android ve diğer işletim sistemlerinin marketlerinden indirilebiliyor.

Bu sayede oluşturulan dijital rota uygulaması ile artık dünyada tüm gezginler Sakarya’nın eko turizm rotalarını gezebilecekler, paylaşımda bulunabilecekler ve yerel ekonomi bu tanıtım sayesinde gelişim sağlayacak. Bunun yanı sıra artık akıllı telefonlardan Sakarya’nın eko turizm rota uygulaması olan #LetsCycle uygulaması kullanılabilir hale getirildi.Deneme aşamasında olan bu Eko turizm Rotası Akıllı Uygulaması geliştirilerek kısa süre içerisinde dünyaya dijital olarak açılacak.