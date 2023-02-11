Sakarya’nın ekipleri Arda’ya 128. saatte ulaştı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin afet bölgesinde hayat kurtarmak için mücadele eden ekibi Hatay Odabaş'ta 128. saatte 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün'ü enkazın altından canlı çıkarmayı başardı.SAKARYA (İGFA) - İki büyük depremde yıkıma uğrayan Türkiye'nin 10 kentinde 81 ilin itfaiye, uzman ve gönüllü ekipleri umudu hiç bırakmadan 'hayat' mücadelesi veriyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin tüm ekipleri de özellikle Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep gibi yıkımın yoğun olduğu kentlerde enkazda bir ses, bir nefes arıyor.

Son mucize ise depremin 128. saatinde Hatay Odabaş'ta yaşandı. Sakarya Büyükşehir ekibinin AFAD ve diğer ekiplerle ortak yürüttüğü arama kurtarma çalışmasında "Yaşıyorum" sesi veren 13 yaşındaki Ahmet Arda Övün’e zorlu bir çalışmanın sonucunda ulaşıldı. Ekipler, yaralı olarak çıkarılan küçük çocuğu hemen 112 ekiplerine teslim etti.

O anlarda enkazda yaşanan sevinç, ekipler arasındaki diyaloglar duygusal anlar yaşattı. Ahmet Arda, enkazdan çıkarıldığı sırada kendisini kurtaran ekiplere el sallayarak teşekkür etti. 264 araç ve 580 personelle afet bölgesinde tüm imkânlarını seferber eden Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin yanı sıra tüm kurumlar omuz omuza vermiş durumda.

6'ıncı günde enkaz altında bir can, bir nefes aramaya devam ediyorlar.