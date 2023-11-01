Sakaryalılar İsrail-Filistin savaşı hakkında ne düşünüyor?

Yıllardır devam eden ve yakın zamanda dünya çapında da büyük etkiler yaratan Filistin-İsrail Savaşı hakkında vatandaş ne düşünüyor? Vatandaş, Türkiye’nin bu savaş hakkındaki tutumunu nasıl değerlendiriyor? Söz vatandaşta…Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) - İsrail ve Filistin arasında süregelen çatışma dini sebeplere dayanan tarihi bir çatışma...

Yüzlerce yıldır Fırat ve Nil nehirleri arasındaki toprakların kendilerine vadedildiğini düşünen Yahudiler, Osmanlı’nın yıkılmasıyla birlikte, Büyük İsrail Projesi adını verdikleri projeye hayat verme, en azından fiilen harekete geçme imkanı buldu.

Şiddet olayları, taraflar arasındaki tansiyonu artırıyor ve barış görüşmelerini zorlaştırıyor. Uluslararası toplum çatışmayı çözmek için çaba harcarken, taraflar arasındaki gerilimler devam ediyor.

Son günlerde İsrail’in Gazze’ye yaptığı bombalı saldırılarda yüzlerce sivil hayatını kaybetti. Hastanelere saldırmak, fosfor bombaları kullanmak ve sivil yerleşim yerlerini hedef almak gibi savaş suçları işleyen İsrail saldırgan tutumlarına devam ediyor.

Peki, vatandaş bu konu hakkında ne düşünüyor, Türkiye’nin tavrını nasıl buluyor? Herkes Duysun ekibi bu kez mikrofonunu Sakaryalılara uzattı.

İşte yanıtlar...