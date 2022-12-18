Sakaryalı şoförler ‘ateş karşısında’ eğitim gördü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan otobüs şoförleri, yangın söndürme ve yangından korunma yolları konusunda iki hafta boyunca teorik ve uygulamalı eğitim aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ulaşımda hizmet kalitesini artırmak 7 gün 24 saat çalışıyor. Toplu taşımada her gün taşınan binlerce yolcu göz önünde bulundurularak, oluşabilecek maddi manevi her türlü zararın önüne geçilmesi için yeni bir eğitim programı başlatıldı. Büyükşehir, otobüs şoförlerine olası yangın vakalarına müdahale için 2 hafta boyunca eğitim verdi.

İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen eğitimlerde, şoförlere yangınlara karşı alınması gereken tedbirler anlatıldı. Yangın anında neler yapılması gerektiği, ilk müdahalenin nasıl yapılacağı ve acil durum haberleşmesi konularında teorik ve pratik eğitimler verildi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Periyodik olarak belli zaman aralıkları ile gerçekleştirilen eğitim programları ile Büyükşehir Belediyesi bünyesinde görev yapan toplu taşıma şoförlerinin bilinç ve kabiliyetlerinin artırılarak olası acil durumlar karşısında etkin şekilde müdahalede bulunması amaçlanmaktadır. Bu sayede olası araç yangınlarına doğru ve hızlı bir şekilde müdahale edilmesi hedefleniyor. Önceliğimiz her zaman vatandaşımızın güvenliği ve huzurudur” denildi.