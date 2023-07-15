Sakaryalı muhtarlardan Bakan Yüce'ye teşekkür

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta meydana gelen aşırı yağışlar sonrasında su sorunu yaşayan Hendek Yeşilyurt mevkiinin sorunlarına alternatif olacak sondaj çalışmalarını hızla başlattı. Bölgede bulunan mahalle muhtarları Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye teşekkürlerini iletti.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), geçtiğimiz hafta meydana gelen aşırı yağış felaketlerinin ardından su sorunu yaşayan Hendek Yeşilyurt ve civar mahallelerin su sorunlarına çözüm oluyor. Bölgede başlatılan sondaj çalışmaları ile meydana çıkartılacak temiz su, su sorunu yaşayan mahallelere alternatif içme suyu kaynağı olacak. Son teknoloji cihazlar ile tüm kontrolleri yapılacak içme suyu, gerekli testlerin ardından sağlıklı şekilde vatandaşların musluklarına iletilecek.

Bir yandan sondaj çalışmaları devam eden bölgede bir yandan da bölgenin su kaynağında meydana gelen sorunların giderilmesi sağlanıyor. Aşağıçalıca Mahalle Muhtarı Mustafa Töremiş, Hallaç Mahalle Muhtarı Hayrettin Duran, Çobanyatak Mahalle Muhtarı Şevki Bak, Uzunçarşı Mahalle Muhtarı Halit Bektaş, Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Mustafa Civelek, Yukarıçalıca Mahalle Muhtarı Kadir Yağlı, Hacıkışla Mahalle Muhtarı Osman Çolakoğlu, Kocaahmetler Mahalle Muhtarı Osman Şahin ve Soğuksu Mahalle Muhtarı Dursun Emin Kula ise hizmetlerinden ötürü Başkan Yüce’ye teşekkür etti.

Farklı mahallelerden gelen ve çalışmaları takip eden muhtarlar ise yaptıkları ortak açıklamada, “ Bizlerin bulunduğu kesimde yağış felaketi tam anlamıyla kendini gösterdi. Çok şükür herhangi bir can kaybı olmadı. Bu kadar büyük bir yağışa rağmen can kaybının olmaması veya felaketin boyutunun büyümemesi ise altyapı hatlarının sorunsuz şekilde çalışması ile oldu. Bugün ise yaralarımızı Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem Yüce sayesinde hızla sarıyoruz. SASKİ ekipleri bölgemizde yaşanan içme suyu sorununun giderilmesi için aralıksız şekilde çalışıyor. Biz bölge muhtarları olarak Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’ye ve tüm personele teşekkür ederiz” ifadelerini kullandılar.