Sakaryalı kasaplar: Önünüze gelen yerden et almayın

Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir, sektör hakkında birçok vatandaşın da merak ettiği soruları Herkes Duysun için yanıtladı. Başkan Büyükdemir, "Bildiğiniz kasaptan et alın" dedi.Cüneyt YAMAN - Vazif İHTİYAR - Herkes Duysun / SAKARYA (İGFA) - İki yıldır Sakarya Kasaplar Odası Başkanlığı görevini yürüten Levent Büyükdemir, vatandaşların sektör hakkındaki sorularını Herkes Duysun için yanıtladı.

Nusret’in başlatmış olduğu gösterişli ve özel sunumların kasaplık sektörünü geliştirdiğini söyleyen Büyükdemir, yapılan bu yeniliklerin restoran anlamında da fayda sağladığını belirtti. Yeni neslin her sektörde işini bilen ve kendini geliştiren işletmecileri tercih ettiğini ifade eden Başkan Büyükdemir, “Yeni nesil gelişmiş kasap istiyor, üstüne koyan kasap istiyor ve restoran tarzında daha fazla et satışı sağlıyor kasaplarımız.” dedi.

ET ÜRÜNLERİNİN KALİTESİ VE GÜVENLİ MUHAFAZA EDİLİŞİ

Kasapların eti taze satması gerektiğini söyleyen ve soğuk hava depolarının da önemine değinen Büyükdemir, “Sektörün olmazsa olmazı soğuk hava depolarıdır. Yaz aylarına girerken ayrı bir bakımı, kış ayında ise rutin bakımları yapılıyor. Bu nedenle soğuk hava depoları açısından bir sorunumuz yok.” ifadelerini kullandı.

Kalite konusunda ise kasapların özel bir mezbahası olduğunu ve düzenli olarak denetlemeler gerçekleştirdiklerinin altını çizen Büyükdemir, merdiven altı kesim yapanların da olduğunu fakat gerekli denetimler sayesinde bunların tespit edilip tarım il müdürlüklerine teslim edildiğini söyledi.

“BİLDİĞİNİZ KASAPTAN ET ALIN”

Vatandaşların et alımı yaparken dikkat etmesi gereken en önemli noktanın kendi mahallelerindeki kasaplardan alışveriş yapmaları olduğunu söyleyen Sakarya Kasaplar Odası Başkanı Levent Büyükdemir, “Mahallenizdeki kasaptan almanız lazım, bildiğiniz kasaptan et alın. Her önünüze gelen yerden et almayın. Eş dost bildiğiniz kişilerin bile hangi hayvanı nasıl kestiğini veya hayvanın hastalıklı olup olmayacağını bilemezsiniz. Bu nedenle düzenli denetlenen kasaplara güvenebilir ve kendi mahalle kasaplarınızdan alışveriş yapabilirsiniz.” şeklinde konuştu.

https://youtu.be/yz2jcgbbUZk

Kasaplığın en önemli gideri ve masrafının elektrik olduğunu belirten Büyükdemir, gelen elektrik faturalarının kasaplar adına en büyük zorluk olduğunu ifade etti. Büyükdemir, yaşanan bir diğer zorluğun ise kalifiye eleman bulma zorluğu olduğunun altını çizerek, “Sektörümüzde şu anda kasap yetişmiyor.” dedi.

Konuya ek olarak kalifiye eleman teminini sağlamak için Milli Eğitim Kursları ile koordineli çalıştıklarını belirten Başkan Büyükdemir, burada alınan eğitimler sonrasında en önemli eğitimin kasap dükkanında alınabileceğini söyledi.

“KASAPLARIMIZ KENDİNİ GELİŞTİRDİKÇE SEKTÖR BÜYÜR”

Büyükdemir, kasaplık sektörünün gelişmesi için kasapların kendilerini geliştirmesi gerektiğini ve kaliteli et satışı yaptıkça gelişim ivmesinin yukarı yönlü seyir edeceğini vurgulayarak, “Etin üretim sürecine hâkim olmak çok önemli. Etin kasaba ulaşma süreci takribi iki buçuk yıl ve bu süreç boyunca her kademe etin fiyatına etki ediyor.” ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN ET İTHALATI

Yurt dışından et almanın doğru bir hamle olmadığını söyleyen başkan, bu konuda kendi üreticimizden alım yapılması gerektiğini belirtti. Başkan Büyükdemir ayrıca Et ve Süt Kurumu’nun gerekli yerlerde ithalatları gerçekleştirdiğini fakat bunun yerine yerli üreticiye yönelmenin daha doğru olacağını ifade etti.

Kasapların sık sık denetlendiğini ve vatandaşın bu konuda gönüllerinin ferah olması gerektiğini telkin eden Başkan Büyükdemir, “Vatandaşın gönlü ferah olsun kasaplarımız denetleniyor, kasaptan aldıkları sürece hiçbir sorun olmaz. Merdiven altı kasapları tercih etmesinler.” dedi.