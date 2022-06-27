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Sakarya’da meyve bahçesinde üretim başladı

GÜNDEM 27.06.2022, 16:39
Sakarya’da meyve bahçesinde üretim başladı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin tarım geleceğine ışık tutacak olan UTÇEM projesinde meyve bahçelerine ayrılan 140 dekar alanda meyve üretimine başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’de ve hatta dünyada emsali çok az olan UTÇEM - Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’ni emin adımlarla tamamlıyor.

Türkiye’nin tarımda yeni bir vizyona sahip olmasını sağlayacak, yeni ve donanımlı tarım mühendislerinin yetişeceği ve toprağın bereketini dünyaya gösterecek olan UTÇEM’in önemli parçalarından bir tanesi daha tamamlanıyor. İçerisinde tarım lisesi, rekreasyon alanları, tarım ve çevre müzesi, hayvancılık alanları, tıbbi aromatik bahçeler, binicilik eğitim alanı, adaptasyon sahası, seyir kulesi, köy evleri ve açık hava tiyatrosu gibi alanların yer alacağı projenin bir parçası olan meyve bahçelerinde üretim başladı.

İLK AVOKADO FİDANI TOPRAKLA BULUŞTU

Üretimi yapılan meyvelere avokado da eklendi. İlk fideyi toprakla buluşturan Yüce, bahçe içerisinde hali hazırda vişne, ayva, armut, kiraz, hurma, hünnap, üzüm, ahududu, böğürtlen, badem, kayısı, elma, şeftali, nektarin, kivi, aronya, kestane, muşmula ve erik üretimine başlandığını söyledi. Yapılacak olan avokado üretiminin Sakarya’da ilk olduğu belirtildi. Projenin detayları hakkında bilgi veren Yüce, UTÇEM ile ülkenin beslenmesinin sağlanacağını, milli gelir ve istihdama büyük katkı sunulacağını ve sanayi sektörünün de hammadde ihtiyacına cevap verileceğini ifade etti. Meyve bahçelerinde bugün itibariyle toplamda 15 bin 147 fidanın toprakla buluştuğu bildirildi.

UTÇEM’de geleceğin ziraat mühendislerini ve tarım uzmanlarını yetiştireceklerini belirten Başkan Yüce, Erenler Alancuma’da hayata geçirilen Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezi’nde geleceğin ziraat mühendisleri ve tarım uzmanları için altyapı oluşturduklarını söyledi. 

Başkan Yüce, meyve bahçelerinde şu ana kadar toplamda 15 bin 147 fidanı toprakla buluşturduklarını ifade ederek, “Kademeli halde hayata geçirdiğimiz UTÇEM projemizde toplam alanının 140 dekar ve 28 parselden oluştuğu Meyve Bahçelerinde 29 tür ve 59 çeşit meyve bulunacak olup, dikimi planlanan 15 bin 147 adet fidanı 29 Nisan tarihi itibariyle toprakla buluşturmaya başladık. An itibariyle dikilen fidan sayısı 9 bin 612 adettir. Dikimi tamamlanmış olan 16 parseldevişne, ayva, armut, kiraz, hurma, hünnap, üzüm, ahududu, böğürtlen, badem, kayısı, elma, şeftali, nektarin, erik, kivi, aronya, kestane, muşmula, incri, fındık ve ceviz üretimine başlandı. UTÇEM sahası içerisinde şehrimizde ilk kez denemesi yapılacak olan avokadonun da dikimini gerçekleştirdik. Avokado katma değeri yüksek bir meyvedir ve insan sağlığına birçok faydası vardır. Dünyada son 10 yılda avokado üretim alanı yüzde 78, üretim miktarı ise yüzde 127 artmıştır. Uluslararası raporlara göre avokado 2030 yılına kadar muzdan sonra ikinci en fazla ticareti yapılan tropikal meyve olacağı öngörülmektedir. İleride avokado yetiştirmek isteyen üreticilerimize destek olacağız.  Bu projemiz Sakarya’da bir ilk, Türkiye’de ise rehber olacak” diye konuştu.

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