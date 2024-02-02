Sakarya’da kamu hastanelerinin yükü hafifleyecek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da binlerce kişinin ücretsiz şekilde faydalandığı Tıp Merkezi’ndeki sağlık hizmetlerini yeni, modern ve teknolojik anlamda daha gelişmiş olan yeni inşa ettiği tesise taşıyor. Hızla yükselen Büyükşehir Tıp Merkezi Binası’nda %45 oranına ulaşıldı. Tesis tamamlandığında kamu hastanelerinin yükünü alacak ve hizmet verdiği çok çeşitli dallarda Sakarya’da hastalara deva, yaralara şifa olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her alanda olduğu gibi sağlık alanında da katma değer oluşturmak ve vatandaşlara daha kapsamlı hizmetler sunmak için üretiyor ve çalışıyor. Şehrin kalbinde, merkez belediye binasının arkasında uzun yıllardır hizmet veren Büyükşehir Tıp Merkezi için şimdi, yepyeni ve modern bir tesis inşa ediliyor.

PROJENİN %45’İ TAMAM

Her gün yüzlerce vatandaşın ve her yıl binlerce Sakaryalının hastalığına deva olan, yaralarına şifa sağlayan Büyükşehir Tıp Merkezi’nin yeni binası SEAH Kampüsü karşısında bulunan Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) arkasında süratle yükseliyor. Son verilere göre, bina inşasında %45’lik bölüm tamamlandı.

BÜYÜKŞEHİR SAĞLIK ALTYAPISINA GÜÇ KATACAK

Kaba inşaat bölümü neredeyse tamamen bitti ve bina içinde yer alan elektrik, mekanik tesisatın inşası için çalışmalar başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin bu projesi tamamlandığında Sağlık Bakanlığı’na bağlı tüm kamu devlet hastanelerinin yükünü hafifletecek ve Sakaryalı vatandaşlara hiçbir ücret vermeden alternatif bir sağlık hizmeti sunacak. Bu tesis, kapasitesi ve kapsamıyla Sakarya’daki sağlık altyapısına da büyük bir katkı sağlayacak.

PROJEDE NELER OLACAK?

3 bin metkare alan üzerine kurulan merkezde hekim odaları, müşahede, pansuman, müdahale, numune alma odası, röntgen odası, ultrason, SFT, Odio, tıbbı atık odası, EKG odası, kan alma, oksijen ve vakum alma santrali, sistem odası, laboratuvar, engelli polikliniği, diğer tüm poliklinikler, diş polikliniği, sistem odası, idari alanlar yer alacak.

HANGİ POLİKLİNİKLER YER ALACAK?

Büyükşehir Belediyesi Tıp Merkezi’nde her türlü laboratuvar tetkikler, elektro kardiyografi, radyolojik tetkikler ve solunum fonksiyon testleri yapılacak, dahiliye, genel cerrahi, göz hastalıkları, kulak burun ve boğaz hastalıkları, ortopedi, göğüs hastalıkları ve her türlü branşta sağlık hizmeti verilecek. Vatandaşlara kaliteli sağlık hizmeti sunmaya hazırlanan Büyükşehir Tıp Merkezi’nin bu yaz sonuna kadar hizmete başlaması hedefleniyor.