Sakarya Zabıtası'nın pedalına kuvvet... Bisikletli tim iş başında

Sakarya'da bisikletli zabıta timi göreve başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'da Büyükşehir Belediyesi bisikletli zabıta timi kurdu.

Bisikletli timde görev alacak zabıtalarla bir araya gelen ve kullanacakları bisikletleri teslim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “İnsan ve doğa dostu bisikleti zabıta hizmetlerimizde de kullanmaya başlıyoruz. Bisikletli Zabıtalarımız genelde bisiklet yollarında hizmet verecekler. İhtiyaç duyulduğunda da araçların giremediği bulvar ve caddelerde, kaldırımlarda gerekli müdahalelerini gerçekleştirecekler. Hayırlı olsun” dedi.

‘Bisikletli Zabıta Timi’ bisiklet yolları başta olmak üzere şehirde gerçekleştirilecek zabıta hizmetlerinde görev başında olacak.

BİSİKLET YOLU AĞI GENİŞLİYOR

Öte yandan sahip oldukları Dünya Bisiklet Şehri unvanı sayesinde de dünyada ilk 14 şehrin arasına girdiklerini anımsatan Başkan Yüce, "Düzenlediğimiz organizasyonlarla dünyanın en prestijli bisiklet yarışlarına ve şampiyonalarına ev sahipliği yapıyoruz.Malumunuz şehrimizde kilometrelerce uzunluğunda bisiklet yolları var. Bunlara her geçen gün yenileri ekleniyor. Hedefimiz Ayçiçeği Bisiklet Vadisinden başlayarak Sapanca’nın etrafını dolaşacak bir bisiklet yolunu Sakarya’ya kazandırmak” diye konuştu.