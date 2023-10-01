Sakarya yüzlerce yaşlının elinden YADEM tuttu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) programı kapsamında ekipler 2023 yılının ilk 9 ayında 1000'e yakın yaşlının kapısını çalıp kişisel bakımını, fizik tedavisini, temizliğini ve sağlık danışmanlığını yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin en çok memnuniyet oluşturan projelerinden biri olan Yaşlı Destek Merkezi (YADEM) yaşlıların ailesi, kimsesi oldu.

Bir sese, omuza ihtiyaç duyan tüm yaşlılara ulaşan ve daha fazla vatandaşın elinden tutmak için farklı ekiplerle Sakarya'nın dört bir yanında çalışan YADEM, 2023 yılında da yoğun bir tempoyla çalıştı. Sokak sokak keşif yapan ve daha sonra müdahale için süreçleri başlatan Büyükşehir, yılın ilk 9 ayında 1000'e yakın yaşlının elinden bir aile şefkatiyle tuttu.

Çıkarılan 9 aylık rapora göre bu süreçte 169 yaşlıya 272 kez ev temizliği, 128 yaşlıya 465 kez kişisel bakım, 73 yaşlıya 1262 seanslık fizik tedavi hizmeti verildi. YADEM tüm bunların yanında her zaman olduğu gibi 147 aileye genel sağlık danışmanlığı ve 668 kişiye de hastaneye ulaşım ve refakat hizmeti sunularak toplamda yaklaşık 1000'e yakın yaşlıya ulaşıldı.

Ayrıca, hastalık ve yaşlılık sebebiyle kaybolma durumuyla karşı karşıya kalan 50 yaşlıya ise 'Alzheimer takip cihazı' takılarak güvene alındı. Öte yandan sosyal yaşamda, sporda, kültürel etkinliklerde de olan YADEM, yüzlerce yaşlıyı sportif egzersiz, doğada yürüyüş, farklı bilgilendirici ve sanatsal organizasyon hizmetiyle buluşturdu.

Sosyal anlamda yapılan en güzel etkinlik olan Başkan Yüce'nin talimatıyla başlatan "Taraklı Termal Otel Tatili" projesinin bahar ve güz döneminde ise 184 aile, 476 kişi tüm imkânlardan faydalanarak otelde termal tatil yaptı.

YADEM'den yapılan açıklamada, "Büyükşehir'imizde bugüne kadar binlerce yaşlımızın ailesi olan YADEM birimimiz, gündüz-gece demeden daha fazla insana ulaşmak için çalışıyor. 2023 yılında da kurduğumuz farklı saha ekiplerimizle birçok vatandaşımızın yüzünü güldürdük. Onlardan gördüğümüz bir tebessüm, bir güzel söz ve dua bizleri derinden mutlu ediyor. Bizlere ihtiyaç duyan tüm yaşlılarımıza eksiksiz şekilde ulaşana kadar çalışmaya devam edeceğiz. Onlar bilsinler ki kimsesizlerin yanında biz varız, en zor anlarında da her daim olacağız" denildi.