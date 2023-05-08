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Sakarya'ya Tıp Merkezi müjdesi

GÜNDEM 08.05.2023, 16:24
Sakarya'ya Tıp Merkezi müjdesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nda “TEM Otoyolu Yeni Otoban Girişi” projesinin Sakarya’ya yeni bir lojistik ağ kazandırdığını söyledi.SAKARYA (İGFA) -  Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mayıs Ayı Olağan Toplantısı, Büyükşehir’in meclis salonunda gerçekleştirildi. Ekrem Yüce’nin başkanlık ettiği toplantıya meclis üyeleri, komisyon başkanları, ilçe belediye başkanları, Büyükşehir bürokratları ve gazeteciler katıldı. Mecliste söz alan Başkan Ekrem Yüce, son dönemde Sakarya’ya kazandırılan projelerden bahsetti.

SAKARYA’YA YENİ LOJİSTİK AĞI

Yüce, geçtiğimiz günlerde Büyükşehir’in girişimleri ve Ulaştırma Bakanlığı’nın projesiyle hayata geçirilen “TEM Otoyolu Bağlantısı” projesinin önemine değindi. Yüce, bu gişenin Sakarya’da olağanüstü durumlarda acil çıkış görevi göreceğini ve projeyle TEM, D-100 Karayolu ve D650 Karayolu’na direk bağlantı kurulduğunu ifade etti. Yüce, “Çabaladık, hassasiyetle takip ettik ve Sakarya’ya yeni bir lojistik ağı kazandırdık” vurgusu yaptı.

Başkan Yüce, “Anadolu Otobanı Doğu Sakarya Otoban çıkışı ve D100 bağlantı projesi için karayolları Genel Müdürlüğü ile görüşmelere başlamıştık. Bu projemiz ile İstanbul-Ankara TEM,  D100 Karayolu ve Antalya, Eskişehir, Karasu güzergâhı için kullanılan D-650 Karayolu olmak üzere 3 ayrı yola tek bağlantı oluşturarak adeta bir lojistik ağı kurmuş olduk.Proje kapsamında projenin alanı içerisindeki tüm kamulaştırma işlemleri belediyemizce gerçekleştirilmiş olup; 155 bin 370 m2 alanı kamulaştırılırken İmar uygulaması ile 11 bin 228 m2’lik alanı bedelsiz olarak kazandırdık. 50 Milyon TL’sini biz karşıladık” ifadelerini kullandı.

TIP MERKEZİ MÜJDESİ

Yüce, kardiyografi, radyolojik tetkikler, solunum fonksiyonu, genel cerrahi, dâhiliye, göz hastalıkları, kulak-burun-boğaz birimi, ortopedi ve göğüs hastalıkları alanında 7 uzman hekimle hizmet veren Büyükşehir Tıp Merkezi’nin yeni projeyle AKOM binası yanı ve SEAH’ın karşısında inşa edileceğinin müjdesi verdi ve projeyi paylaştı.

Başkan Yüce, “Polikliniklerimizde her gün yüzlerce hastaya kaliteli ve güvenilir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bu tıp merkezimizin daha verimli olabilmesi için yeni bir poliklinik yapacağımızın haberini vermiştik.Sakarya Ticaret merkezi ile AKOM binamızın arasına yapacağımız olan tıp merkezimizin temelini yakında atacağız. Sakarya’mıza, hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerim” dedi.

14 Mayıs’taki ‘doğru tercihin’ Türkiye Yüzyıl’ına adım için çok mühim olduğuna dikkat çeken Yüce, Sakarya’yı bu yüzyıla hazırladıklarını hatırlattı ve, “TCG Anadolu Gemimiz, İMECE uydumuz, Altay Tankımız, Karadeniz’deki doğal gazımız, Kaan’ımız gibi; Hayali gerçeğe dönüştüren projeler, olmazı olduran projeler…Ve daha fazlası var. Bunları hepimiz biliyoruz.14 Mayısa doğru giderken bunların bir farkına varalım, şöyle son 21 yıla bakalım, bakalım ki devletimiz ülkemizi nereden nerelere getirmiş… Bizler geçmişte kalmayanlardanız. Laf üstüne laf değil taş üstüne taş koyanlardanız. Yapılacak doğru tercih çok önemli, Sakarya’yı Türkiye Yüzyılı’na halkla kol kola hazırlayacağız” diye konuştu.

Meclis gündemi
10’u ek gündem maddesi olmak üzere toplam 43 maddenin karara bağlandığı meclis toplantısında, ilk 16 madde oy çokluğu ile kabul edildi. 28, 29, 31, 32, 41, 42 ve 43. Maddeler oy birliği ile kabul edilirken 17 madde imar ve bayındırlık komisyonuna havale edildi. 30. Madde hukuk komisyonuna havale edilirken 33 ve 40. Maddeler plan ve bütçe komisyonuna havale edildi.

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