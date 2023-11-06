Sakarya'ya Marmara'nın 'en başarılı belediyesi' ödülü

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kent & Başkan Dergisi’ninanket oyalamasında Marmara’nın en başarılı büyükşehir belediyesi seçildi. Başkan Ekrem Yüce, ödülü Sakarya adına Kayseri’de gerçekleştirilen törende aldı.SAKARYA (İGFA) - Tarımda, sporda, hizmet alanında, turizmde ve üretimde yenilikçi ve dünya çapında projeler üreten Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birçok alanda rol model oldu. Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde özellikle tarımda bilinirliğini dünyaya duyuran projeleri hayata geçiren başarılı ekip, bir ödül de Kayseri’de aldı.

Kent & Başkan Dergisi, Türkiye’deki en başarılı belediyeler anketinde online bir oylama gerçekleştirdi. İl ve ilçe belediyelerinin yer aldığı ankette “Marmara’nın en başarılı büyükşehir belediyesi” Sakarya seçildi. Ödül ise Kayseri’de gerçekleştirilen törende Başkan Ekrem Yüce’ye takdim edildi.

Yüce’ye programda Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç eşlik etti.

Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak Sakarya’yı daha yaşanabilir bir şehir haline getirmek için bu yola baş koyduk.Bu uğurda dünyaya örnek olan pek çok proje gerçekleştiriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne 4,5 yıl içerisinde hizmet aşkıyla hemşerilerimizin faydasına dokunacak pek çok projeye imza attık.Şehrimiz de altyapı üstyapı gibi klasik belediyecilik çalışmalarının yanı sıra; tarımda, sporda, eğitimde, sağlıkta ve daha birçok proje gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Gündüz-gece demeden çalıştık, çalışıyoruz” dedi.

Sakarya’nın daha güzel yarınlara doğru yürüdüğünü ifade eden Başkan Yüce, “Türkiye'nin dört bir yanından yapılan oylama sonucu, tüm belediyeler arasından seçilerek kazandığımız bu ödül için, değerli vatandaşlarımıza kalben teşekkürlerimi sunuyorum. Düzenleyen her bireye ve emeği geçen herkese, teşekkür ediyorum. İşleyen demir pas tutmaz demişler düsturuyla yola devam diyoruz. Bu anlamlı ödülü, Sakarya'nın her bir köşesine dokunan ve bu şehri daha yaşanabilir, daha sürdürülebilir bir yer haline getirmek adına çalışan tüm ekibime ithaf ediyorum. Hep birlikte, daha güzel yarınlara doğru yürüyoruz. Sakarya'nın potansiyelini en üst seviyede değerlendireceğimize olan inancımızla gayretimiz hep var olacak” ifadelerini kullandı.