Sakarya'ya bir ödül de 'Sağlıklı Kentler'den

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği En İyi Uygulama Yarışmasında ‘Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi’ projesi ile ödüle layık görüldü.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği En İyi Uygulama Yarışması ödül töreni ve birliğin 40. Olağan Meclis Toplantısı’na katıldı. Mardin Artuklu Belediyesi’nin ev sahipliği yaptığı programda Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kaymakamlar, belediye başkanları, davetliler ve çok sayıda misafir yer aldı.

Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölye’ projesi Sağlıklı Kentler Yenilikçilik temasında ödüle layık görüldü. Başkan Yüce, ödülü Mardin Valisi Tuncay Akkoyun ile Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı Alinur Aktaş’ın elinden aldı. Yüce, ödülü Sakarya’nın gençleri için aldığını belirterek, gençler için üretmeye, yeni uygulama ve projeleri istifadelerine sunmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Ödül töreninin ardından değerlendirmelerini paylaşan Başkan Ekrem Yüce, “Kadim şehir Mardin’de Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Meclis Toplantısı ve En İyi Uygulama Yarışması ödül törenine katıldık. Sağlıklı Kentler Yenilikçilik temasında‘Genç Katılımlı Proje ve Girişimcilik Atölyesi’ projemiz ile ödüle layık görüldük. Çalışmalarımızın milletimizden ve kurumlarımızdan gördüğü ilgi ve teveccüh ile çalışma motivasyonumuzu artırıyoruz. Şehrimize, hemşerilerimize hayırlı olsun” dedi.