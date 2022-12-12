Sakarya'ya 4 yeni 'Türkiye Yüzyılı' projesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, yerel mecliste şehire kazandıracağı 4 yeni projenin müjdesini verdi. Başkan Yüce, Nehir Ada, Botanik Park ve Kongre Merkezi Sakarya'ya kazandırılacağını duyurdu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı SGM’de gerçekleştirildi. Toplantıya Başkan Yüce başkanlık ederken, meclis üyesi belediye başkaları, komisyon başkanları ve Büyükşehir bürokratları yer aldı. Yüce, meclis toplantısında Sakarya’da milyonlarca kişinin hayatına dokunacak 4 yeni projenin müjdesini verdi.

Verilen müjdeler arasında Melen Botanik Park, Nehir Ada, Kongre Merkezi, Spor Ada Vizyon projeleri yer aldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından Türkiye Yüzyılı’na güçlü bir katkı sunmak için hazırlanan projelerin yapım süreci başladı. Başkan Yüce, bu projelerin Sakarya’yaspor, kültür, tarım ve sosyal hizmet alanında önemli bir değer katacağını ifade etti.

Başkan Yüce projeleri, Sakarya’yı yarınların güçlü Türkiye’sine taşıyacak projeler olarak nitelendirerek, detaylarını anlattı.

NEHİR ADA PROJESİ 100 dönüm arazilik bir alanı kaplayan Nedir Ada projemiz; Yapısal Uygulama Planı içerisinde bulunan 32 adet karavan kamp alanı sert zemin üzerinde olup 6 bin metrekare alanı kapsamaktadır. Çadırlı kamp alanı, gölet etrafında çadır yeri, 364 araçlık otopark alanı, seyir kulesi, ahşap iskeleler, kahvaltı iskeleleri ve 4 adet köprü bulunmaktadır. İçerisinde su aktiviteleri yapılabilen 60 bin metrekarelik bir gölet bulunmaktadır.

KONGRE SALONU Adapazarı İlçesi Mithatpaşa Mahallesi’nde inşaat alanı 5 bin 700 metrekare olacak olan proje kapsamında; 1000 kişilik kongre merkezinin içerisinde, toplantı ve seminer salonu, fuaye alanı ve idari ofislerin yansıra her türlü sosyal donatıları olacaktır.

MELEN BOTANİK PARK Melen Botanik Vadisinde nam-ı diğer cennet vadisi; Karasu’nun Denizköy Mahallesinde toplam yüzölçümü 20.000 metrekare alan üzerinde bulunmaktadır.20 bin metrekare alan üzerine kurulu olan projemizde;3 bin 200 metrekare Koleksiyon Bahçesi,200 metrekare sera,640 metrekare Sosyal Tesis,Yeşil alanlar, dinlenme alanları, yer almaktadır. Aralık ayı içerisinde ihalesini gerçekleştireceğimiz projemiz, 4 bin dekar büyüklüğünde Longoz ormanlarının arasında botanik çeşitlilik harikası bir bölgedir.

SPOR ADA VİZYON PROJESİ Spor Ada Vizyon Projesi içinde Karting pisti ve bu alana hizmet veren 12 araç kapasiteli Karting binasında, basına hizmet eden odalar da mevcuttur. İkinci etap olarak, Offroad pisti ve offroad binası:(1441 metrekare) 9 araç kapasiteli, restaurant, vıp tribün ve idari ofisler, Drag pisti, Tribünler (zeminlerin arka cephelerinde wc ve büfeler, Mescit (400 metrekare), Otopark, Çadırlar (pistlere teknik destek amaçlı) planlanmaktadır. Birinci etap ihalesini 15 Aralıkta gerçekleştireceğimiz projemiz sayesinde Motor ve otomobil sporları konusunda ülkemizin en modern tesisine sahip olacağız.