Sakarya TUBİS’i çok sevdi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin başlattığı "Turuncu Bisiklet TUBİS" projesi kapsamında tahsis edilen 1000 adet bisikletten 951'i projenin başlamasından sonra kısa süre içinde kiralandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde bisiklet kullanımını artırmak, vatandaşlara bisikleti sevdirmek ve sağlıklı bir yaşam düzeni oluşturma için proje üretmeye devam ediyor. 500 kilometre bisiklet yolu hedefiyle çalışan ve şehri mavi yollarla süsleyen Büyükşehir, Avrupa'nın en kapsamlı bisiklet tesis Ayçiçeği Bisiklet Vadisi ve kentin birçok noktasında bisiklet etkinlikleri düzenliyor.

"Dünya Bisiklet Şehri" ve "Avrupa Spor Kenti" unvanlarına kavuştuktan sonra bu alanlarda güçlü adımlar atan Büyükşehir, bisiklet kullanımını kolaylaştırmak ve sevdirmek için Turuncu Bisiklet (TUBİS) kiralamayı başlattı.

REKOR TALEP

TUBİS, ilk günden itibaren çok yoğun bir ilgi gördü. Demokrasi meydanındakilansmantöreni sonrası kiraya çıkarılan 1.000 adet bisikletten 951'i kiralandı ve kısa sürede rekor talep alındı. Kiralama işlemini yapanların yaş ortalaması ise 36 olduğu öğrenildi. Ayrıca kiralama işlemlerinin büyük çoğunluğu 6 aylık sözleşmelerden oluştu. TUBİS projesi kapsamında vatandaşlar 70’i şehir bisikleti, yüzde 30 ise katlanır bisikleti tercih etti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "TUBİS’lerin hizmete girdiği günden itibaren 1.000 adet bisikletin 951 adedi kiralanmış olup, kiralayanların yaş ortalaması 36’dır. Kiralamalar uygulama.sakarya.bel.tr/PG_TUBIS_VATANDAS/Tubis.aspx adresi üzerinden online olarak devam etmektedir. Sistem hafta içi her sabah saat 09:00’da açılmakta olup, kiralama yapan vatandaşlarımız bisikletlerini hafta içi mesai saatleri içerisinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nden alabilmektedirler. Vatandaşlarımıza yoğun ilgisinden dolayı teşekkür ediyoruz" denildi.