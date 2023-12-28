Sakarya Tokmaklıdere’de son rötuşlar

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Söğütlü Tokmaklıdere köprüsündeki çalışmalarında sona yaklaştı. Altyapı işlemleri tamamlanan köprüde üstyapı çalışmalarına hız kesmeden devam ediliyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin dört bir yanında başlattığı yenileme çalışmaları meyvelerini veriyor.

Kullanım ömrünü doldurmuş köprü yenilenerek üst yapı çalışmalarına hız verildi. Toplamda 31 metre uzunluğunda ve 13 metre genişliğinde inşa edilen köprü bölge ulaşımına uzun yıllar güçlü yapısıyla güvenilir bir hizmet verecek.

Fore kazık yöntemiyle inşa edilen köprünün uzun yıllar sorunsuz bir şekilde hizmet verebilmesi için bin ton dolgu malzemesiyle altyapı güçlendirildi. 500 metrelik köprü bağlantı yolları için toplamda 800 ton sıcak asfalt kullanıldı.

Üst yapı çalışmaları için hızla hareket eden ekipler, uyarı tabela montajlarını tamamladı. Yol çizgilerinin çizilmesiyle beraber araçların güvenliği üst düzeye çıkartıldı. Oto ve yaya korkuluklarının montajı sonrası köprü bölge halkının hizmetine sunulacak.