Sakarya ticari taksi durak yerleri için ihaleye çıkıyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin muhtelif noktalarında bulunan 10 ticari taksi durak yerinin işletilmesi için ihaleye çıkıyor. Mülkiyet hakkı Büyükşehir'e ait olan durak yerlerinin ihalesi 23 OcakSalı günü açık teklif usulü ile gerçekleştirilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin muhtelif noktalarında hizmet verecek olan ticari taksi durak yerlerinin işletilmesi için ihaleye çıkıyor.

Toplam 10 ticari taksi durak yeri için gerçekleştirilecek ihalelerin ilki, 23Ocak Salı günü yapılacak. İlk ihalede, Kocaali Bizim Taksi Durağına 5 plakalık, Kocaali Garaj Taksi Durağına 2 plakalık, Kocaali Hastane Taksi Durağına 6 plakalık, Kocaali Kirazlı Taksi Durağına 5 plakalık, Sadıka Sabancı Hastane Taksi Durağına 5 plakalık ve Yazlık Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkı ihale edilecektir.

30 OcakSalı günü gerçekleştirilecek ikinci ihalede ise Akyazı AVM Taksi Durağına 6 plakalık, Akyazı Terminal Taksi Durağına 5 plakalık, Arifiye İstasyon Taksi Durağına 2 plakalık ve Beşköprü Taksi Durağına 5 plakalık işletme hakkı ihale edilecektir. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak olan ihaleler için şartname ve ekleri, Büyükşehir Belediyesi Gelirler Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek.İhaleye katılmak isteyen isteklilerin, ihale günü saat 12:30’a kadar belirtilen evrakları eksiksiz bir şekilde hazırlaması ve idareye teslim etmesi gerekecek.