Sakarya sürdürülebilir hareketliliğe koşuyor

Büyükşehir Belediyesi ve MARKA iş birliğiyle hazırlanacak Sakarya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası çalışmasının ilk toplantısı yapıldı. Başkan Yüce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bu konuda hazırladıkları proje ile destek almaya hak kazanan tek kuruluş olduklarını ifade ederek, hazırlanacak sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Doğu Marmara Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Sakarya Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası çalışmalarının açılış toplantısı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda MARKA Sakarya Koordinatörü Abdülkadir Uslu, DETA Yönetim Danışmanlık Proje Uzmanı Mustafa Oğuz, Büyükşehir bürokratları da yer aldı. Başkan Yüce, şehirlerin gelecek stratejilerinin çok önemli olduğuna vurgu yaparak, proje paydaşlarına teşekkür etti.

BU ALANDA DESTEK ALAN TEK KURULUŞ

Planın temel amacını ‘Sürdürülebilir hareketliliğe geçişi sağlayarak, erişilebilirliği ve yaşam kalitesini artırmak’ olarak ifade eden Başkan Yüce, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan bu konuda hazırladıkları proje ile destek almaya hak kazanan tek kuruluş olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Gelecek stratejileri şehirlerin gelişimi, değişimi ve dönüşümü için büyük önem taşıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak biz de çalışmalarımızda tüm parametreleri değerlendiriyor, stratejimizi belirliyor, hazırlıklarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Bu konuda da hamdolsun çok iyi neticeler alıyor, hibe desteği alan pek çok çalışmayı şehrimizde hayata geçiriyoruz” dedi.

ÖNCE PLAN ARDINDAN EYLEM

Yüce, Sakarya’nın dünya şehirleri arasında yer alması, marka değerinin artması için stratejik çalışmaların önemine değinerek, “Şehrimizin en öncelikli olan ihtiyaçlarını belirleyip, planlarımızı ona göre hazırlayalım. Ulaşım, park ve bahçeler konusunda şehre en iyisini yapmaya gayret edelim. Tüm bunları yaparken deprem bölgesi olduğumuzu da aklımızdan çıkarmadan, projeleri yaparken bu gerçeği göz önünde bulunduralım. Plan sonrasında da eyleme geçirelim. Özellikle belirtmem gerekirse; Sakarya’yı ulaşımda önümüzdeki 100 yıla hazırlayalım. Yeni ulaşım modelleri geliştirip Sakaryamıza uygulamalıyız. Strateji gelecek çalışma planları bizim için çok önemli” dedi. Yüce, Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Planı ve Yol Haritası çalışmalarının ardından hazırlanacak sonuç raporunun kamuoyuyla paylaşılacağını da sözlerine ekledi.