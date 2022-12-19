Sakarya Sudan’la kardeşlik köprüsü kuruyor... Büyükelçiye bisiklet hediyesi

Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen mezuniyet töreninde Sudan’lı öğrencilere diplomalarını takdim eden Sakarya Büyükşehir Belediye Başkan Ekrem Yüce, tören sonrası Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir YousifEltayeb’i makamında ağırladı. Bakan yüce, kardeşlik anısına Büyükelçiye bisiklet hediye etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Sudan Öğrenci Topluluğu tarafından düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Orhangazi Kültür Merkezi’nde düzenlenen ve Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir YousifEltayeb’in de katıldığı törende Türkiye’nin dört bir yanından gelen Sudan’lı mezun öğrencilere diplomaları takdim edildi. Tören sonunda Büyükelçi Eltayeb tarafından Başkan Yüce’ye katkılarından ötürü plaket takdim edildi.

BÜYÜKELÇİYE BİSİKLET HEDİYESİ

Mezuniyet töreni sonrası Başkan Ekrem Yüce, Sudan Ankara Büyükelçisi Nadir YousifEltayeb ve Sudan’lı öğrencileri makamında ağırladı.

Büyükşehir tarafından hayata geçirilen yatırımları, şehre dair bilgileri paylaşan Başkan Yüce, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğe değindi. Nazik misafirperverliklerinden ötürü teşekkür eden Büyükelçi Eltayeb, Başkan Yüce’ye hediye takdim etti.

Başkan Yüce ise Avrupa Spor Şehri ve Bisiklet Dostu Şehir ünvanına sahip olduklarını dile getirerek Büyükelçiye bisiklet hediye etti.

Mezuniyet töreninde Sudan’lı öğrencilere seslenen Başkan Ekrem Yüce, bugüne kadar birçok ülkeden Büyükelçileri, bürokratları, yatırımcıları Sakarya'da ağırladıklarını belirterek, Sudan Büyükelçisi’ni de ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

"Sudan bizim kardeşimiz. Allah kardeşliğimizi her zaman ve her durumda daim etsin" diyen Başkan Yüce, "İnşallah Sudan ile ilişkilerimizi güçlendirecek ve kardeşliğimizi pekiştireceğiz. Bir söz vardır: “Gönül sevgiyi bulmuşsa kuru dal bile çiçek açar” derler. Biz sevgiyi Sudan’ın muhabbetinde bulduk. O nedenle kuru dal bile olsak çiçek açarız” diye konuştu.