Sakarya su kaynaklarını koruyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, mevsim yağışlarının minimum düzeyde olmasından dolayı Sapanca Gölü’nün su çekilen kıyı kısımlarında temizlik çalışmaları yürüttü. Ekipler vatandaşlar tarafından göl içerisine bırakılan lastik, plastik, cam ve metal ürünleri titizlikle topladı.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrimizin en önemli içme suyu kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü içerisine vatandaşlar tarafından bırakılan atık maddeleri tek tek topladı. Mevsim normallerinin üzerinde geçen sıcaklık ve bununla birlikte yağış miktarının minimum düzeye inmesiyle beraber ülkemizin genelinde su kaynaklarını olumsuz etkiledi.

Suyun bir damlasına dahi değer veren anlayışla projelerini yürüten SASKİ, su kaynaklarının korunması için yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek Sapanca Gölü’nün su çekilen kısımlarında göl içerisinde kalan atık maddeleri temizledi.

Lastik, plastik, cam, metal ve benzeri atık maddeleri titizlikle toplayan ekipler, vatandaşlardan Sakarya’nın en kıymetli su kaynaklarından biri olan Sapanca Gölü’nü temiz tutma konusunda hassasiyet göstermelerini rica etti.

Çalışmalarla ilgili kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Bu yıl hava şartlarında yaşanan normal olmayan durum ile suyun önemini bir kez daha hep birlikte anlamış olduk. Su politikalarında attığımız doğru adımlar ve geleceği ön gören çalışmalarımız ile şehrimizin su kaynaklarını koruduk. Vatandaşlarımızda da aynı hassasiyeti bekliyoruz. Göl, geleceğe bırakacağımız en kıymetli miraslarımızdan biri. Şehrimizin su kaynağını hep birlikte koruyalım” ifadeleri kullanıldı.