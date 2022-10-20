Sakarya 'şifa' üretiyor

Tarih boyunca alternatif tıp ve günlük hayatın vazgeçilmezi olanaromatik bitkiler, Büyükşehir çatısı altında şifaya dönüşüyor. Başkan Yüce’nin talimatıyla kurulan Ali Taner Tıbbi ve Aromatik Bitki Laboratuvarı 1 yılda 222 bin adet şifalı ürün üretti. Yüzde 100 doğal olan kenevir, badem, çörekotu yağı, cildi besleyen kremler, hidrosoller ve sabunlar internet satışında rekor seviyelere ulaştı.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük tarımsal üretim projelerinden birine imza atarak Melen Botanik Vadisi’nde ürün eken, işleyen ve pazara kazandıran Büyükşehir Belediyesi, Sakarya içinher geçen gün katma değer üretmeye devam ediyor.

Tarımsal üretimin ve güçlü bir bağışıklığın son derece önemli olduğunu tüm dünyanın fark ettiği pandemi sürecinde,bir tarım cenneti haline dönüştürülen arazilerde üretime başlayan ve şifa evlerini şehre kazandıran Büyükşehir, şifalı tıbbi ve aromatik bitkilerden üretilen 93 kalem ürünü yerel marketler ve e-ticaret platformlarında çok kısa bir sürede şifalı ürünlerini vitrine çıkardı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi 60 kilometrelik Melen Botanik Vadisi’nde yüzlerce çeşit aromatik bitkinin üretimine başladı. İlk günden bu yana büyük ilgi gören ürünlerin yüzde 90’ı ilk etapta talep üzerine yurt dışına ihraç edildi.

Bu şekilde oluşturulan ticaret hacmiyle üretim sahasını genişleten Büyükşehir, ürünlerin ’luk kısmını ise her aşamasıyla birlikte kendisi işlemeye başladı. Hipokrat’ın ‘Besinler ilacınız, ilacınız besininiz olsun’ sözünün önemine işaret eden bir anlayışla yola çıkan Büyükşehir, kısa bir süre sonra Ali Taner Tıbbi ve Aromatik Bitki Laboratuvarı’nı kurdu.

AROMATİK, TIBBİ BİTKİLER ŞİFAYA DÖNÜŞÜYOR

Sakarya’da oluşturulan tarım cenneti arazilerde verimli topraklardan alınan yüzlerce çeşit tıbbi ve aromatik bitkinin şifaya dönüşme serüveni ise bu laboratuvarda başladı. Kurulan özel ekip bu ürünleri büyük bir özenle işleyerek yağ, hidrosol, çay, sabun, kolonya, krem, mum ve losyona dönüştürdü.

Yerel üreticiye destek olan, sözleşmeli tarım modelini benimseyen ve vatandaşlara her biri şifa olan ürünleri kolay şekilde ulaştıran bu sistem büyük ilgi gördü. Belediye, kendi üretimi ile çiftçiden temin ettiği tüm ürünlerle, Sağlık Bakanlığı onaylı formüllerle 93 kalem ürüne dönüştürdü. Bu üretim merkezi araştırma ve ürün geliştirme çalışmalarının yanı sıra gıda, kozmetik ürünlerinin de mikrobiyolojik analizlerinin yapılmasıyla Türkiye’de öncü bir model oldu.

Doğal tedavi, alternatif tıp ve geleneksel doğal ürünler alanında dünyanın örnek aldığı sistem Sakarya için şifa kaynağı oldu. Tüm ürünler ISO 90001, ISO 22000 ve Helal Gıda Sertifikası’nı aldı. Sakarya genelinde hizmete açılan şifa evleri, internet ortamlarında oluşturulan satış sistemleri ve ihracat yoluyla ulaştırılan ürünler yoğun bir talep gördü.

1 yılda elde edilen 222 bin adet ürünün büyük kısmı e-ticaret sitelerinde kısa sürede satıldı. Satış uygulamalarında alışveriş yapan müşterilerin puanlamasıyla Sera A.Ş 5 puan üzerinden 4.8 puan aldı. En çok satılan ürünler arasında ise kenevir tohumu yağı, çörekotu yağı, kantaron yağı, susam yağı, badem yağı ile ınvıctus, limon, nehir ada, lavanta kolonyaları, altın, güneş koruyucu kremleri, hep-mis parfümü, lavanta hidrosolü, kenevir tohumu yağlı, zeytin yağlı, bal ile polenli sabunlar yer aldı.

Bu ürünler daha çok cilt sağlığını koruyucu özellikleri sebebiyle tercih ediliyor. Üretilen yağlar ise ‘inhaler’ yöntemiyle buhurdanlık kullanılarak solunum yolunu rahatlatıcı özelliğiyle ön plana çıkıyor. Bitki özlerinden üretilen doğal kremler ve sabunlar ise saç, cilt ve vücut bakımında 0 doğal olduğu için tercih ediliyor. Üretilen parfümler ve hidrosoller ise yine tamamen doğal bir ‘aromaterapi’ imkanı sunuyor.

Koku, parfüm oil ürünleri de uçucu şekilde değerlendirilerek rahat bir uyku, berrak bir zihin oluşmasında doğal bir etki oluşturuyor. Petrol ve türevleri içermeyen mumlar ise doğallığıyla dikkat çeken ürünler arasında yer alıyor. Kadınlar ise özellikle doğal güneş kremi, losyon, sabunlar ve hidrosolleri cilt bariyerini onarıcı ve doğal nemlendirici özellikleri sebebiyle tercih ediyor.