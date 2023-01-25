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Sakarya 'seri konut' imalatına başlıyor

GÜNDEM 25.01.2023, 12:43
Sakarya 'seri konut' imalatına başlıyor

Sakara Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Konut A.Ş üretime Yenikent'te başlıyor. Vatandaşlar uygun fiyat ve uzun vadeli ödemeyle ev sahibi olabilecek.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu Konut A.Ş, kentsel dönüşüme ivme katarak piyasadaki daralmaya çözüm olacak projelere başlıyor.

Kâr payı gözetmeden kaliteli yaşam alanları inşa edecek şirket ilk etapta Yenikent'tekonut üretecek.

Başkan Ekrem Yüce, "Uygun fiyatlı, ödemesi uzun vadeli olacak konutlar üreterek Sakaryalılara sunacağız. Bu proje kentleşmeye ve kentsel dönüşüme güçlü bir adım olacak” dedi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'nin müjdesini verdiği ve Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı'nda çoğunluğun onayıyla meclisten geçen Konut A.Ş projesinin detayları netleşmeye başladı. Büyükşehir'in uzun süredir üzerinde çalıştığı sistemin öncelikli ve uzun vadeli hedefleri belirlendi. Konuyla ilgili açıklama yapan Yüce, 1 milyon Sakaryalının merak ettiği ayrıntıları kamuoyuyla paylaştı.

Başkan Yüce, kamu eliyle kurdukları şirketin Büyükşehir'e ait rezerv alanlarında seri şekilde konut imalatına başlayacağını söyledi. Öncelikli hedefin kentleşme konusunda tarihi bir sürecin başlatılması ve kentsen dönüşüme öncülük edilmesi olduğunu ifade eden Yüce, Konut A.Ş'nin belediye nakdi fonu ve belediyeye taşınmazlarıyla oluşturacaklarını belirtti.

KREDİ VE UZUN VADELİ ÖDEME İMKÂNI

Serbest piyasada konut inşası ve kat karşılığı hizmet alımı faaliyetleri yürüteceklerine değinen Başkan Yüce, belediyenin yol, köprü, kavşak gibi projelerinin yapımına ihaleyle katılım sağlayacaklarını ifade etti.Konut A.Ş’nin zamanla kapsamlı projeler üretecek seviyeye gelmesini arzu ettiklerini kaydeden Yüce, vatandaşlara uygun fiyata kaliteli yapılar temin edeceklerini anlattı. Yüce ayrıca, bankalarla yapılan anlaşmalarla kredi imkânı, vade kolaylığı ve en iyi fiyat performansı gibi fırsatlar sunacaklarının altını çizdi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM İÇİN TARİHİ ADIM

Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya'da inşaat sektöründe kamu eliyle yepyeni bir süreç başlatıyoruz. Tamamı belediye kaynaklarıyla oluşturulan Konut A.Ş projemiz şehirdeki kentsel dönüşüm sürecine güçlü bir başlangıç niteliğinde olacak. Modern kentleşme, yatay mimari, düzenli yerleşim bölgeleri oluşturulması adına tarihi bir adım attık. Şirketimizin sermayesi belediyemiz nakdi fonu ile belediye taşınmazlarından oluşturulacak. Şehir için nitelikli, güçlü, güvenli konutlar üreterek Sakarya'daki konut piyasasında yaşanan daralmaya çözüm olmak istiyoruz" dedi.

MALİYETE YAKIN FİYATI VE KOLAY ALIM

Başkan Ekrem Yüce, "Atacağımız bu adımla hem sektör, hem vatandaş hem de yepyeni bir mimari dönüşümün başlayacağı Sakarya'mız kazanacak. Şunun müjdesini vermek istiyorum. Bankalarla yapacağımız anlaşmalar sayesinde vatandaşlarımıza ödeme miktarı, vade sayısı kolaylığını sunacağız. Ayrıca, bu konutlar maliyetler üzerine yapılacak hesaplamalarla uygun fiyatlara sunulacak. Sakarya'nın geleceği için hayata geçirilecek kavşak, köprü ve yol projelerini de ihalelere katılım sağlayarak kendi imkânlarımızla inşa ederek şehrimize güçlü bir ekonomik girdi sağlayacağız" ifadelerini kullandı.

PROJE YENİKENT’TE BAŞLIYOR     
Öte yandanYüce, Konut A.Ş ilk etapta Yenikent Bölgesi'nde üretime başlayacağı bilgisini paylaştı. Şirketin ilk projelerini Karaman, Camili ve Korucuk'taki belediye arazilerinde yapacağını ifade eden Yüce, ilerleyen süreçte sistemi şehir geneline yaymayı düşündüklerini kaydetti. Bu proje vatandaşların uygun şartlarda, kaliteli yaşam alanlarına sahip olması ve kent estetiğine katkı sunmayı hedefliyor.

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