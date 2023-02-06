Sakarya 'seferberlik' çağrısı ile ekiplerini yola çıkardı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 10 ili vuran depremle sonrası arama kurtarma, itfaiye, mobil yardım tırı, arama kurtarma köpekleri ve Büyükşehir bünyesindeki tüm arama kurtarma ekiplerini enkazda görev yapmak üzere deprem bölgesine uğurladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli olan ve 10 şehirde yıkıma neden olan deprem sonrası seferberlik çağrısı yaparak itfaiye merkezine hareket etti.

Sakarya’nın komuta merkezinde afetle ilgili görevli daire başkanı ve ekiplerle bir araya gelen Yüce, arama kurtarma ekiplerinin bölgede görevlendirilmek üzere hazır olması için talimat verdi.

Büyükşehir İtfaiyesi ve Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekipleri tüm araçlarıyla birlikte hazırlandı. Yüce, itfaiye, arama kurtarma, mobil yardım tırı araçlarını deprem bölgesinde çalışmak üzere Sakarya’dan uğurladı. Başkan Yüce, bölgedeki belediye başkanları ve valilerle görüşerek ihtiyaçları karşılamak noktasında hazır olduklarını ifade etti.

Yüce, depremzedelere gıda, battaniye, temel ihtiyaç malzemesi yardımı yapılması için gerekli çalışmanın yapıldığını belirtti. Bu acıyı yaşayan şehir olarak en iyi Sakarya’nın anladığını ve paylaştığını söyleyen Yüce, “Yaraların sarılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız, seferber olacağız” dedi.

Başkan Yüce, “99 yılında benzer bir deprem yaşamıştık. Bu acıyı en iyi biz anlarız. Bizler deprem yaşayan bireyler olarak hassasiyetimizle hemen ilgili illerimizle temas kurup, ihtiyaç olarak yapmamız gerekenleri kendilerinden aldık. Şu an ekiplerimiz deprem bölgesine hareket halinde. Bir yandan battaniye bir yandan gıda temini yaparak elimizden geldiğince destek olacağız. Onların yarası bizim yaramız, kardeşlerimizin dertleri bizim dertlerimiz. Onların şu an en ihtiyaç duyduğu bu dönemde Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak kardeşlerimizin yanındayız” ifadelerini kullandı.

Öte yandan, araçların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesindeki arama kurtarma köpekleri de araçlarla birlikte enkazda görev almak üzere deprem bölgesine gönderildi.