Sakarya, PSB Anatolia ile dünyaya kapı açtı

Türkiye’nin en büyük süs bitkisi, peyzaj ve bahçe sanatları fuarı PSB Anatolia Kırkpınar’dadünyaya 5’inci kez kapılarını açtı. 200’ün üzerinde firma, 20’den fazla ülkeden sektör temsilcisi ve birbirinden farklı ürünlerle ilgili vatandaşları, sektörü ve temsilcileri bir araya getiren PSB Anatolia’nın 40 binden fazla misafiri ağırlayacağı öngörülüyor.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin en büyük süs bitkisi, bahçe sanatları ve peyzaj fuarı 5’inci kez kapılarını açtı. Sapanca Kırkpınar’da 60 bin metrekare alan üzerine Büyükşehir Belediyesi’nin ana sponsorluğunda dev bir fuar alanı kuruldu.

Hazırlanan alanlara yıl boyunca bugünü bekleyen 200’ün üzerinde firma stant açtı. 3 kez festival ve 2 kez fuar olarak gerçekleştirilen PSB Anatolia’ya 20’den fazla ülkeden firma katılım sağladı. PSB Anatolia Süs Bitkileri, Peyzaj, Bahçe Sanatları ve Ekipmanları Fuarı’nda ayrıca ilgili bölümlerin yer aldığı 19 üniversiteden öğrenciler yer aldı.

7 farklı oturum ve eğitimin yapılacağı fuarda gerçekleşecek Öğrenci Tasarım ve Uygulama Yarışması’nda başarı sağlayan öğrenciler hayallerini gerçekleştirecek.

Fuarın açılış töreninde kurdeleyi Başkan Ekrem Yüce ve protokol üyeleri birlikte kesti. Programa Sakarya Valisi Vekili Muhsin Çatmadım, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Ali İnci, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, SATSO Başkanı Akgün Altuğ, SESOB Başkanı Hasan Alişan, Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, ilçe belediye ve AK Parti teşkilat başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süs bitkisi, peyzaj ile bahçe sanatları ürünleri, iş makineleri ile ekipmanları, sulama sistemleri, saksı üretimi, kent ve bahçe mobilyaları, çocuk oyun grupları gibi geniş bir yelpazenin sunulduğu fuarı 7-10 Eylül tarihleri arasında tüm vatandaşlar ücretsiz olarak ziyaret edebilecek.

Sakarya’nın jeopolitik konumu ve toprak verimi itibariyle dünyanın en kıymetli şehirlerinden bir tanesi olduğunu ve bu potansiyeli en iyi şekilde kullandıklarını ifade eden Başkan Yüce, Tarımsal anlamda, süs bitkisi, meyve ve sebze üretim faaliyetlerinden bahseden Yüce, Sakarya’nın UTÇEM, Yanık Fidan Teşhir Merkezi, BAHÇEM, Sakarya Botanik Vadisi, Seracılık Mükemmeliyet Merkezi gibi vizyon projelerle bu alanda rol model bir kent haline dönüştüğünü vurguladı.

UTÇEM projesi ile gelecekte Sakarya’nın ekolojisine uygun geleneksel ve endüstriyel üretimde merkez haline geleceğini söyleyen Yüce, 200 milyon TL’lik yatırımla Türkiye tarımına yön verecek bir iş çıkaracaklarını belirtti.

Şehrin iklimine, toprak yapısına uygun ve katma değeri yüksek ürünler üreteceklerini kaydeden Başkan Yüce, Sakarya ekolojisinde yetiştiriciliğinin yapılabileceği 23 tür ve 65 çeşit meyve plantasyonlarının oluşturulduğu 120 dekarlık alanda tarımda inovatif çalışmaların uygulaması sergilenecek ve katılımcılara uygulamalı olarak gösterileceğini söyledi. Toplam maliyeti 200 milyon lira olacağını tahmin ettiğimiz proje için şu ana kadar 9 milyon 550 bin 150 lira yatırım yaptıklarını anlatan Yüce, "Projemizi inşallah 2023 yılında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Fuar koordinatörü Remzi Adıyaman da, Sakarya’ya değer katmaya devam edeceklerini kaydetti.

“YEŞİL ARTIK TÜM DÜNYANIN KONUŞTUĞU BİR KONU”

Açılışta söz alan Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise,“Sektör ile alakalı neler oluyor, görmek için buraya geldik. Yeşil artık bütün dünyanın konuştuğu bir konu. Artık herkes yeşile dönme çabasında. İyi yorumlamak ve iyi adım atmak gerekiyor. Yurt dışı gezilerimizde her zaman yeşili anlattık. Ben bu fuarında buna hazırlık yapıldığını düşünüyorum. Farklı hamleler yapılarak burasının çok daha büyük bir ivme katacağını ifade edebiliriz” dedi.