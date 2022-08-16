Sakarya pilot il oldu... 300 bin yapı incelemede

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce 17 Ağustos'ta yaşanan asrın felaketinin yıldönümünde önemli mesajlar verdi. Başkan Yüce, bakanlığın pilot il seçtiği Sakarya'da 300 bin yapıyı incelemeye aldıklarını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 17 Ağustos'un 23'üncü yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Yapılan açıklamada Sakarya'da uygulanacak kentsel dönüşüm uygulamaları hakkında önemli notlar yer aldı.

Asrın felaketi olan ve Sakarya başta olmak üzere Marmara'daki şehirlerde derin izler bırakan üzerinden 17 Ağustos depreminin üzerinden 23 yıl geçtiğini ancak acıların hala taze olduğunu ifade etti. O gün, aynı acıyı bizzat yaşayanlardan biri olduğunu vurgulayan Başkan Yüce, felaketlere hazırlanmak ve Sakarya'yı buna uygun bir mimariyle dizayn etmek için gereken adımları attıklarını söyledi. AFAD ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından dönüşüm için pilot il seçildiklerini kaydeden Yüce, "300 bin yapıyı incelemeye aldık, şehrin yapı envanterini çıkarıyoruz" diyerek projeye dair bilgiler verdi.

Başkan Yüce, 17 Ağustos 1999'da yaşanan acının kelimelerle ifade edilemeyeceğini belirterek, üzerinde geçen 22 yılda binlerce canımızı toprağa koyduklarını anımsattı.

"PİLOT İL OLDUK VE 300 BİN YAPIYI MERCEĞE ALDIK"

Sakarya'da olası afetlere hazırlık için şehrin 'yapı envanterini' çıkarmak için harekete geçtiklerini, AFAD ve Çevre Bakanlığı tarafından pilot il seçildikten sonra 300 bin yapıyı merceğe aldıklarını anlatan Başkan Yüce, "Sakarya'mız deprem kuşağında yer alan bir şehir. Bilindiği üzere beklenen İstanbul depremi için de risk teşkil ediyor. Bu yüzden dikey mimarinin yanında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi yatay mimariyi savunuyor, planlarımızı bu yönde yapıyoruz. Jeofizik uzmanları ve deprem bilimcilerin görüşlerini yakından takip ediyor, bir yandan da şehrimizin daha güçlü bir yapı stokuna sahip olması için proje yürütüyoruz" dedi.

Bünyelerinde kurdukları Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı ile şehirdeki orta hasarlı, hasarlı binalarını tespit ediyor, risk haritası oluşturduklarını ifade eden Başkan Yüce, "Başladığımız bu projeyle Türkiye'de ilk olacak ve kentin yapı envanterini çıkararak dönüşüm için önemli bir adım atacağız. Gerekli belgelerimiz var, bakanlıktan onay aldığımız andan itibaren bu yönde aksiyon almaya hazır olacağız. Yeniden aynı acıları yaşamamak için konuyu büyük bir hassasiyetle takip ediyoruz" dedi.