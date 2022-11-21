Sakarya özel bir mekân daha kazandı

Büyükşehir Belediyesi vatandaşların keyifle vakit geçireceği bir mekânı daha Sakarya’ya kazandırdı. Vagon Kıraathanesi dekoratif durakları, balık tutma plaformu, çocuk grupları, dekoratif işlemeleri ve vagon lokantasıyla vatandaşın ilgi odağı oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların bir arada olabileceği ve sosyal yaşama ciddi katkılar sunan projelerine her gün bir yenisini ekliyor.

Bugüne kadar on binlerce kişinin kullanabileceği birçok sosyal donatı alanını şehre kazandıran Büyükşehir Uçak Kıraathanesi, Ters Ev, Engelsiz Millet Bahçesi, İl Ormanı Tabiat Parkı’ndan sonra bu kez Vagon Kıraathanesi’ni hizmete açtı. Proje, ilk günden itibaren ilgi odağı oldu.

İçerisinde balık tutma alanı, led ışıklar, dekoratif duraklar, travers merdiven, köprü, çocuk oyun grupları, peyzaj dokunuşuyla güzelleşen bölümler, taş işlemeler, vagon lokantası, kütüphane ve kitap okuma alanları olan projenin tanıtımı yapıldı. Başkan Ekrem Yüce, alanda misafirleri bizzat ağırlayarak proje hakkında bilgiler verdi.

Lokomotif bölümü, kafeteryası, vatandaşların vakit geçirebileceği vagonlar, çocuk parkı, köprüsü ve park içindeki diğer alanları anlatan Başkan Yüce, yeşili ve doğasıyla bu mekânın Sakaryalıların gözdesi olacağını söyledi.

Projenin detaylarından bahseden Başkan Yüce, “Bildiğiniz üzere vagonla özleşen ve vagon üretiminde Türkiye markası olan Sakarya’mız; bu proje ile sembolik bir hal kazanacak. Serdivan ve Adapazarı arasındaki Mithatpaşa Köprüsü bölgesinde Çark Deresi'nin hemen yanına 4 bin metrekarelik alanda iki vagon tahsis ettik. Birini kafe olarak birini de kitap evi olarak kullanacağız. Bir vagonda hoş sohbet edebileceğimiz bir ortam varken, diğer vagonda da dilediğimizce kitap okuyabileceğimiz bir vagon kurduk” dedi.

Sakarya’ya kazandırılan diğer sosyal projeleri de anlatan Başkan Yüce, “Hayatında hiç uçağa binmeyen, uçak fobisi olan kardeşlerimiz için Uçak Kıraathanesi bir farklılık merkezi. Şehrimize yeni soluk getirdiğimiz diğer projemiz ise Ters Ev.Buraya ilk 8 ayda yaklaşık 40 bin ziyaret gerçekleşti.Hemşerilerimiz için gerçekleştirdiğimiz bir diğer projemiz ise Engelsiz Millet Bahçesi. Şehrimizin yeni soluk merkezlerinden biriside İl Ormanı Tabiat Parkıdır.Restoran, mesire alanı, bungalov evleri, yürüyüş yolları, trekking ve oryantiring alanlarıyla bölgemizin en çok sevilen ormanı haline geldi” diye konuştu.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Atabek ise, Vagon Kıraathanesi’nin lokasyonunun çok güzel bir noktada olduğunu belirterek, "Gerçekten güzel bir lokasyonda güzel bir iş olmuş. İçinde çok güzel hizmetlerin olacağı hemşehrilerimizin keyifli vakit geçirecekleri güzel bir proje olmuş" dedi.