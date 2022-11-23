Sakarya o dakikalarda sahaya indi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan, Sakarya ve çevre illerden de hissedilen 5,9 şiddetindeki depremin hemen ardından sahada incelemelerde bulundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, depremin yaşandığı ilk dakikalarda sahaya inip şehri adım adım dolaştı.

Başkan Yüce, şehir merkezinde deprem korkusuyla sokağa inen vatandaşlara ‘biz her an yanınızdayız’ mesajı verdi, onları teselli etti.

Büyükşehir Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (SABAK) ile bir araya gelen, daha sonra İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na giderek son duruma ilişkin bilgiler alan Başkan Yüce, günün ilk ışıklarına kadar vatandaşların yanında oldu. Yüce, şehirdeki son duruma ilişkin ulusal haber kanallarına bağlanarak, Sakarya’da herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını, teyakkuz halinde olduklarını kaydetti.

04.08 sularında merkez üssü Düzce’nin Gölyaka ilçesi olan depremin hemen ardından teyakkuz haline geçtiklerini ifade eden Başkan Yüce, depremin ardından şehirde tarama faaliyetlerinin hızla gerçekleştirildiğini belirterek, "Ekip arkadaşlarımızla birlikte gerekli tespitlerimiz sürüyor. Rabbim beterinden korusun” dedi.