Sakarya'nın yeni enerji kaynağı için son paneller kuruluyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 14 bin adet güneş paneli ile şehrin enerjin kaynaklarına alternatif yenilenebilir enerji kaynağı Karaman GES Projesi’nin son 2 bin adet panel montajına hız kazandırdı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Karaman GES Projesi kapsamında sürdürdüğü aralıksız çalışmalar ile son 2 bin adet panelin de montajını tamamlamak üzere.

14 bin panel ile 55 bin metrekarelik alanda şehrin enerjisine katkı sağlayacak dev proje kapsamında güneşten elde edilen elektrik kurum bünyesinde hizmet veren tesislerde kullanılabilecek. Test ve montaj aşamalarında sona gelinen proje önümüzdeki aylarda sorunsuz bir şekilde devreye alınacak.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sakarya’nın su ve enerji kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak ve geleceğimize eksiksiz şekilde bırakmak için her zaman doğru adımlar attık. Bugün ise şehrimizin gelecek vizyonuna dahi hizmet edecek projemizin son adımlarını heyecanla tamamlıyoruz. Son 2 bin adet panel için gerekli zemin hazırlığını tamamlamamızın ardından panel montaj çalışmalarına başladık. Kısa sürede montaj ve test aşamalarını sonlandıracağımız Karaman GES Projesi ile üreteceğimiz enerjiyi Sakarya’nın hizmetinde kullanmaya 2023 yılı içerisinde başlayacağız” ifadeleri kullanıldı.