Sakarya'nın ulaşım filosuna 50 milyon liralık yatırım

Ulaşım alanında milyonlarca TL yatırımla şehrin çehresini değiştiren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım filosunu güçlendirmek için çok önemli bir yatırım yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin ulaşım ağını güçlendirmek için yeni projeler üretiyor ve önemli yatırımlar yapmaya devam ediyor. Son sezonda kısa sürede 1 milyon ton asfaltın üzerine çıkarak rekor kıran Büyükşehir, aynı zamanda kentin dört bir yanında şehir ulaşımını rahatlatacak çalışmalar yaptı.

27 yeni şoför kadrosu açan Büyükşehir, Demokrasi Meydanı’na 50 milyon TL’lik yatırımla alınan 18 belediye otobüsü, 2 kamyon ve 1 greyderi tanıttı.

Başkan Ekrem Yüce, “Vatandaşımızın seyahat konforunu sağlamak ve ulaşımda daha iyi bir seviyeye ulaşmak için önemli bir adım attık, ulaşımda hedefimiz maksimum memnuniyet. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Yüce, BMC tarafından üretilen araçların 103 yolcu yolcu kapasitesine ve son teknoloji sistemlere sahip olduğunu belirterek, 12 metre uzunluğundaki bu araçların vatandaşlara rahat ve konforlu bir ulaşım imkânı sunacağını ifade etti.

Sakarya’nın ismini dünyaya duyuran ve gelişimini sürdüren bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Yüce, "Malumunuz Sakarya’mız adını dünyaya duyuran ve günden güne gelişimini sürdüren bir şehirdir. Bu sebeple artan nüfusumuzun; sosyal alanlar, sağlık, sanayi, konut ve ulaşım gibi konularda ihtiyacını karşılamak her geçen gün artan bir önem arz etmektedir. Hemşerilerimizin rahat, konforlu, huzur içerisinde yaşaması için ihtiyaç duyulan her noktada çalışmalarımıza son sürat devam etmekteyiz" dedi.

2022 model 12 metrelik Procity (prositi) model otobüslerimiz ile toplu taşıma alanında gençleşip, güçlendiklerini ifade eden Başkan Yüce, "Otobüslerimizin toplam maliyeti ise 47 milyon 250 bin TL’dir” dedi.

Başkan Yüce, çalışmalarda kullanılmak üzere 3 milyon 100 bin TL’lik son model 18,5 tonluk 1 Greyderi de belediye filomuza kazandırdıklarına dikkati çekerek, "Böylece yollarımızın yapım ve onarımını daha hızlı şekilde yapacağız. Filomuzda şuan da toplam 8 Greyder, 42 adet damperli kamyon mevcut. 2 adet aracımızda ise 500 bin TL değerinde üst yapı yenilemesi yapılarak alt yapı ve heyelan taşları nakli için kapaklı dampere çevrildi.Sakarya’mız için gerek altyapı gerek üst yapı gerek ulaşımda hemşerilerimiz için çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.