Sakarya'nın timi SABAK hayat kurtaracak

Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Timi (SABAK) Sapanca Yanık’taki en zorlu parkurlarda eğitime başladı. 75 kişilik ekip enkazda, suda ve çeşitli afet ortamında arama, kurtarma ve uygulama yaptı. Ekip eğitimler sonunda Türkiye’nin dört bir yanında hayat kurtarma görevlerinde aktif rol alacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, her alanda eğitime, gelişime ve uygulamaya önem veriyor. Bu noktada Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan afet, acil durumlara müdahale için seferber olan Büyükşehir, Başkan Ekrem Yüce'nin talimatıyla bir ekip kurma kararı almıştı. Bu noktada Başkan Yüce'nin birimlerle yürüttüğü çalışma sonunda bir arama kurtarma birimi oluşturuldu. Yapılan değerlendirmeler üzerine kurulan ekibin ismi Sakarya Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi (SABAK) olarak belirlendi.

Büyükşehir bünyesinde faaliyetlerine başlayan ekipte toplamda 75 kişi görevlendirildi. SABAK ekibi, bu hafta itibariyle hayat kurtarma görevleri için eğitimlere başladı.

Uygulamalı ve teorik eğitimler kapsamında, su üstü, doğa kurtarma, kentsel arama, KBRN (Kimyasal, biyolojik, radyoaktif, nükleer) madde eğitimi, drone ile arama yöntemleri ve köpekli arama eğitimleri alan 75 farklı personel, ekipman ve teçhizatlarını kullanarak enkazda ve farklı ortamlarda arama uygulaması gerçekleştirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, AFAD, UMKE gibi resmi ekiplerimize ve tüm gönüllü STK'lara destek olacak bir ekip kurduklarını belirterek, SABAK ekibinin 75 personeliyle Sakarya'nın ve Türkiye'nin canına can olmak için mücadele edeceğini söyledi.

Ekibin, tam donanımlı eğitim sonunda sahada göreve başlayacakları öğrenildi.