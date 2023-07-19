Sakarya'nın tarımsal geleceği Samsun'dan ilan edildi

Bu yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği tarafından düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu’na katılan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya tarımla üreten, kazanan ve kazandıran şehir olmaya devam ediyor. Tarım Sakarya’mızın geleceği olacak” dedi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, bu yıl Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği (AGRICITIES) tarafından düzenlenen 2. Küresel Tarım Forumu’na katıldı.

18 ülkeden belediye başkanlarının ve yerel yöneticilerin bir araya geldiği forumun ilk oturumunda Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı,Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı ve AGRICITIES Yönetim Kurulu Başkanı Uğur İbrahim Altay, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ülkemiz ve dünya tarımı hakkında konuştu. Başkan Ekrem Yüce ilk oturum sonrası günün anısına Sakarya’da üretilen tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan şifa sepetini Bakan Yumaklı’ya takdim etti.

Samsun Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen2'inci Küresel Tarım Forumu akademisyenleri ve yerel yöneticileri bir araya getiriyor.19-20 Temmuz tarihleri arasında 5 oturumda yapılacak programda, tarım ekonomisi ve finansman yönetimi, örtü altı yetiştiriciliği ve tıbbi aromatik bitkiler, büyükbaş hayvan yetiştiriciliği, kuraklık ve su yönetimi, tarımsal eğitim ve dijital tarım konuları ele alınacak. Forum öncesi açıklamalarda bulunan Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda mevcut sistemi desteklemek, yeni yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamak ve en önemlisi de hem şehrimiz hem de ülkemiz için yeni tarım modelleri oluşturmak adına birçok projeyi hayata geçiriyoruz” dedi.

2'inci Küresel Tarım Forumu’nun ikinci oturumu ise ‘Başkanlar oturumu’ adı altında gerçekleştirildi. Bu oturumda Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mustafa Demir, Konya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Uğur İbrahim Altay ve Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce şehirleri genelinde gerçekleştirdikleri tarımsal faaliyetler, hizmetler ve yatırımlar hakkında bilgiler paylaştı.

"TARIMI ÖNEMSİYORUZ"

Başkanlar oturumunda söz alarak şehri genelinde gerçekleştirilen tarım yatırımlarından söz eden Başkan Yüce, Sakarya’da hayata geçirilen tarım projelerinden bahsederek, "Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda mevcut sistemi desteklemek, yeni yöntemlerin yaygınlaşmasını sağlamak ve en önemlisi de hem şehrimiz hem de ülkemiz için yeni bir tarım modeli oluşturmak adına birçok proje gerçekleştiriyoruz.Bu düşünceyle Erenler ilçemizde 30 yıldır vahşi depolama alanı olarak kullanılan insan sağlığına, çevreye ve Sakarya nehrine ciddi anlamda tehdit oluşturan 500 dekar büyüklüğündeki alanı ıslah ederek Uygulamalı Tarım ve Çiftçi Eğitim Merkezini kurduk.Milli Eğitim Bakanlığımız ile yapmış olduğumuz protokolle merkezimize bir tarım lisesi de kazandırıyoruz. 16 derslikli Tarım Lisesi sayesinde geleceğin tarım sektörüne yön verecek bir nesil yetiştirmeyi planlıyoruz” diye konuştu.

Başkan Yüce, tarımın Sakarya’nın geleceği olacağını belirterek, bir çok çalışmaların ortak noktasının üreticilere örnek olmak ve birlikte hareket etmek olduğunu kaydederek, "Ekipman tedariki ve pazar konularından ortak akıllı hareket etmektir.Umuyorum ki; yaptığımız bu toplantılar sayesinde ülkemizin dört bir yanında tarımsal üretim layık olduğu ilgiyi görecek ve ülkemiz kazanacaktır" dedi.