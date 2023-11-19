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Sakarya'nın raylı sistem için ilk adım atıldı

GÜNDEM 19.11.2023, 17:45
Sakarya'nın raylı sistem için ilk adım atıldı

Sakarya, uzun yıllardır hasret kaldığı raylı sisteme Başkan Ekrem Yüce öncülüğünde hazırlanan ve yatırım programına alınan projeyle kavuşuyor. Yüce ve ekibinin hazırladığı 4 etaplı projenin 9 kilometrelik Kampüs-Çarşı Hattı için fizibilite çalışması başladı. Yüce, "Sakarya'mızın ulaşımında yepyeni bir sayfa açılıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kentin uzun yıllardır hasretle beklediği raylı sistem projesi üzerinde büyük bir özenle, özveriyle çalıştı. Uzun yıllardır yatırım programına alınması için beklenen çalışma, Yüce'nin bakanlığa sunduğu son projeyle birlikte kabul gördü. Ankara'dan güzel haber geldi ve proje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası, Ulaştırma Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nun oluruyla yatırım programına alındı.

Başkan Ekrem Yüce, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı ve Yatırımlar Genel Müdürü Dr. Yalçın Eyigün'ü makamında ağırladı ve hazırlanan ilk protokol iki taraf arasında imzalandı. Şehrin en işlek bölgeleri Gar Meydanı, Çark Caddesi, Medeniyet Bulvarı’nı kapsayan Kampüs-Çarşı hattı, şehrin kalbinde ulaşıma yepyeni bir alternatif olacak.

Yolcular, üniversite güzergahında 9 farklı durakta raylı sisteme binip, inebilecek ve proje merkezdeki araç trafiğini de büyü ölçüde rahatlatacak. Başkan Yüce, yapımına başlanacak olan ilk hat için fizibilite çalışmasına başlandığını duyurdu. Yüce ve ekibi, daha sonra Atatürk Bulvarı-Sakarya Park (Erenler), Yeni Stadyum-Arifiye Terminali ve Yenikent-Adapazarı (metrobüs) hatlarını da Sakarya ulaşımına kazandırmayı hedefliyor

Sakarya ulaşımının raylı sistem projesiyle devrim yaşayarak muasır seviyelere ulaşacağını belirterek, "2022 yılı itibariyle tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı güncellemesi sonucunda raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdık, bakanlık onaylandı.  Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım olan raylı sistem sayesinde şehrimizin ulaşımını muasır seviyelere taşıyacağız. Bu başarı, yıllardır süren emeklerimizin ve stratejik planlamamızın bir sonucudur. Fizibilite sonrasında inşa süreci için ilk kazma vurulacak" ifadelerini kullandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşımda uzman ekipleri, şehir içi raylı sistem projesini ulaşımda yoğunluk yaşanan bölgelere öncelik vererek hazırladı. Toplu taşımanın ciddi talep gördüğü, şehir trafiğinin özellikle mesai saatlerinde yoğun olduğu bölgelerin bu sistemle rahatlatılması hedefleniyor. Fizibilite sonrası inşa süreci için faaliyetler başlayacak.

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