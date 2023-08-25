Sakarya'nın örnek projelerine 18 ülkeden 'genç' mercek

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, yerel diplomasinin geliştirilmesi amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği’nce düzenlenen LOCALINTER National eğitim programı kapsamında 18 ülkeden 21 öğrenciye Sakarya’nın tarihini, kültürel, sosyal mirasınıve şehirdeki dünyaya örnek projeleri anlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’deki yerel yönetim tecrübesinin uluslararası platformda tanıtılması, yerel diplomasinin geliştirilmesi ve ileride oluşabilecek iş birlikleri için imkânlar sağlanması amacıyla Türkiye Belediyeler Birliği’nce düzenlenen LOCALINTER National eğitim programına ev sahipliği yaptı.

18 ülkeden 21 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen programda, Sakarya’ya dair tarihi, kültürel ve sosyal alanlarda ziyaretler gerçekleştirildi. “Genç Liderler, Yerel Beceriler” sloganıyla gerçekleştirilen programda misafirlerebelediye projeleri bilgiler verildi.

Türkiye Belediyeler Birliği bünyesinde gerçekleştirilen projeye Avrupa, Afrika, Asya, Orta Doğu ve Güney Amerika ülkelerinden geniş bir katılım gözlemlendi. Misafirler Sakarya’nın turizm noktalarını gezdi, tarih mirasını tanıdı ve sosyal kazanımların neler olduğunu yerinde gördü. Üniversitelerin tüm bölümlerinde öğrenim gören ve programa katılan öğrenciler “uluslararası eğitim” imkânı buluyor.

“GENÇ LİDERLER, YEREL BECERİLER

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “18 ülkeden 21 öğrenci Büyükşehir’in misafiri oldu. Şehir ve belediye olarak Sakarya’yı tercih eden farklı renklerden öğrenciler Ofis Sanat Merkezi’nde yer alan halı ve sıfır atık atölyelerini, ardından Nehir Çikolata’yı tanıdı.Sosyal Gelişim Merkezi’nde dünyaya örnek programları incelediler. Macera Park’taki heyecana ortak oldular. Hepsinin yanında ise Sakarya’nın tarihi, kültürel ve sosyal kazanımlarını incelediler. Her zaman söylediğimiz gibi Sakarya sizin eviniz, dünyayı misafir ederiz” denildi.