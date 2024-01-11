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Sakarya'nın o uygulaması yerel yönetimlerde birinci oldu

GÜNDEM 11.01.2024, 18:30
Sakarya'nın o uygulaması yerel yönetimlerde birinci oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından 4 ay gibi kısa bir süre önce hayata geçirilen Açık Veri Portalı, Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi değerlendirmesinde uygulama kategorisinde en yüksek puanı alarak birinci oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya'nın halkı ile belediye arasındaki iletişimi güçlendirmek, veriye dayalı karar alma süreçlerini desteklemek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Açık Veri Portalı, Açık Veri ve Teknoloji Derneği'nin her sene yaptığı Yerel Yönetimler Açık Veri Endeksi değerlendirmesinde uygulama kategorisinde en yüksek puanı alarak birinci oldu.

BURSA’YI, İZMİR’İ GEÇTİ

3 ayrı kategoride birçok büyükşehir ve ilçe belediyelerinin de yer aldığı değerlendirmelerde Büyükşehir Belediyesi’nin 4 ay önce hayata geçirdiği Açık Veri Portalı, yazılım konusunun değerlendirildiği uygulama kategorisinde Bursa, İzmir, Konya gibi şehirleri geçerek 81,69 puanla birinci sırayı aldı. Kısa bir süre önce hayata geçirilen ve 6 organizasyondan 98 veri setinin yer aldığı Açık Veri Portalı, şeffaflık ve katılımcılığı ön planda tutan bir portal olarak adından söz ettirdi.

Şehirdeki birçok farklı veriyi halka erişilebilir hale getiren Açık Veri Portalı’ndacoğrafi veriler, yaşam, sağlık, belediye hizmetleri, afet ve acil durum, çevre, kültür sanat, spor ve ulaşım gibi 12 farklı bilgi kategorisi yer alıyor. Sadece şehir sakinlerine değil, aynı zamanda geliştiricilere, araştırmacılara ve diğer paydaşlara da kapılarını açan Açık Veri Portalı, Sakarya'nın verilerini kullanarak yeni uygulamalar geliştirmek, araştırmalar yapmak, şehrin gelecekteki projelerini daha da iyileştirmek, şehir sakinlerinin katılımını teşvik etmek ve şehirdeki yaşam kalitesini artırmak gibi birçok fırsat sunuyor.

AÇIK VERİ NEDİR?

Açık veri, kamuya ait bilgilerin, internet üzerinden herkesin erişimine açık, kullanılabilir ve yeniden kullanılabilir biçimde sunulması anlamına gelir. Bu veriler, kamu kurumları veya diğer kuruluşlar tarafından toplanır ve paylaşılır. Açık veri, şeffaflığı teşvik etmek, demokratik katılımı artırmak, inovasyonu desteklemek ve toplumun genel yararına hizmet etmek amacıyla kullanılır. Bu veriler, genellikle çeşitli uygulamaların, araştırmaların ve geliştirmelerin temelini oluşturur ve toplumun bilinçli kararlar almasına yardımcı olur. Portal Erişim Linki: https://acikveri.sakarya.bel.tr

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