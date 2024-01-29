Sakarya'nın karla mücadelesinde 24 saatlik rapor

Kar yağışının başlamasıyla teyakkuza geçerek 24 saat nöbet sistemine geçen Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi ekipleri, kar kalınlığının 50 santimi aştığı 32 mahallenin grup yolunu ulaşıma açtı.SAKARYA (İGFA) - Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı (YOLBAK) bünyesindeki karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışına karşı önlemlerini süratle aldı.

İHBAR ANINDA CEVAP BULDU

Yağışın gece saatlerinde etkisini artırmasıyla teyakkuza geçen ekipler, tüm personel kadrosuyla 24 saat nöbet sistemine geçerek Sakarya’nın dört bir yanından bilgi akışına başladı ve ihbarlara anında cevap verdi.

Bu kapsamda yaklaşık 2 gündür aralıksız devam eden kar yağışının günlük hayatı etkilediği ve kar kalınlığının 50 santimetreyi aştığı 32 mahallede ilk andan itibaren çalışma başladı. Verilen ilk rapora göre Taraklı, Akyazı, Geyve, Hendek ve Kocaali ilçelerinde tuzlama ve kar küreme çalışmaları gece saatlerinden bu yana aralıksız devam etti.

32 GRUP YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ekipler, kritik noktalarda yolların açık kalmasını ve buzlanmanın önüne geçilmesini sağlamak amacıyla yoğun bir çaba sarf ediyor. Bu kapsamda son 24 saat içinde yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşımda aksamaların yaşandığı 32 mahallenin grup yolu açıldı.

Anlık alınan ihbarlara süratle cevap veren YOLBAK ekipleri, Sakarya’nın dört bir yanına ulaşarak karın oluşturacağı mağduriyetin önlenmesi için büyük bir gayretle çalışıyor.

“GECE GÜNDÜZ DEMEDEN NÖBET TUTUYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Karla mücadele ekiplerimiz, şehirdeki günlük yaşamın aksamaması için gece gündüz demeden çalışarak vatandaşların güvenli bir şekilde ulaşımlarını sürdürebilmelerini sağlıyor” denildi.