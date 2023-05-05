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Sakarya'nın kardeşlik treni her geçen gün uzuyor

GÜNDEM 05.05.2023, 18:08
Sakarya'nın kardeşlik treni her geçen gün uzuyor

Sakarya'dan asrın felaketinin yaşandığı şehirlerde yaraları sarmak için yola çıkan yardım treni her geçen gün uzuyor. Gönül köprüsü oluşturulan şehirden afet bölgesine 50 konteyner daha yola çıkarken, sayı 214'e ulaştı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi deprem bölgesine yönelik desteğini sürdürüyor. Bugün bir kez daha bölgeye gönderilen yardım treni, depremin ilk anından itibaren sürekli uzuyor.

Daha önce birçok kez Maraş, İskenderun ve Adıyaman’a konteyner taşıyan kardeşlik treni Büyükşehir Belediyesi’nin organizasyonuyla 50 adet konteyneri daha Kahramanmaraş ve İskenderun’a ulaştırmak için yola çıktı.

Arifiye Gar’ında gerçekleştirilen uğurlama törenine Başkan Ekrem Yüce’nin yanı sıra AK Parti Milletvekili Adayı Kürşat Kılıç, Arifiye Gar Müdürü Ömer Faruk Korkmaz, İlçe Belediye Başkanları, STK ve oda temsilcileri, büyükşehir bürokratları ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Başkan Yüce konteynerlerin 10’u Kahramanmaraş’a 40’nın ise İskenderun’a ulaşacağını açıkladı ve “Kurduğumuz gönül köprüleriyle yaraları sarmaya, merhem olmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

Başkan Yüce, “Devlet ve millet olarak omuz omuza birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Bölgede yaralara merhem oluyor, hayatı bir an önce normalleştirmeye gayret gösteriyoruz.
Ülkemizin teknolojik gelişimine, ekonomik kalkınmasına katkı sağlayan TOGG’u yollarda gördükçe haklı gururumuzu yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayesinde TCG Anadolu Gemisi, İMECE uydusu, Altay tankı, Gökbey Helikopteri, İHA, SİHA, insansız savaş uçağı Kaan gibi savunma ve havacılık alanında da hayalleri gerçekleştirdik. Laf üstüne laf koyanlardan değil taş üstüne taş koyanlardan olduğumuz açık ve net bir şekilde belli oluyor” diye konuştu.

KARDEŞLİK KENTİ

Büyükşehir’in deprem bölgesinde yaptığı çalışmalara değinen Başkan Yüce, “Bir yandan Türkiye Yüzyılı için çalışırken bir yandan da depremzedelerimizin yaralarını sarmak için çalışıyoruz. İskenderun’da içerisinde çocuk oyun grubu, mescit, derslik, kütüphane, sağlık tesisi, kıraathane, çamaşırhane, basket sahası ve rehabilitasyon merkezinin yer aldığı 250 konteynerlik Kardeşlik Kenti kurduk. Bu kentimizin altyapısı, içme suyu ve atık su çalışmalarını başarıyla tamamlarken 4 seferde toplamda 164 konteynerimizi İskenderun’a gönderdik.” ifadelerini kullandı.

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