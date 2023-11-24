Sakarya'nın kalbindeki o enkaza girdi! Bol aksiyonlu canlı kurtarma tatbikatı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin afet ve acil durumlar için hazırladığı arama kurtarma ekibi, şehrin merkezinde yıkımı tamamlanan Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesi’nin enkazında nefes kesen bir canlı kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi depremler, afetler, acil durumlar için hazırladığı Büyükşehir Arama Kurtarma Ekibi en zor görevler için hazırlanıyor. Her hafta şehrin dört bir yanında en zor arazilerde tatbikatlar yapan ekip, en hızlı zamanlamayla hayat kurtarma kabiliyetini geliştiriyor.

Geçtiğimiz hafta İnönü Yaylası’ndaki mağarada ve zorlu tabiatın içinde 5 gün geçiren ekip, bu kez kent merkezinde nefeslerin tutulduğu bir tatbikat yaptı. En zorlu zamanlarda vatandaşlara “hayat” olmayı hedefleyen ekip bu kez şehrin merkezindeki yeniden inşası için yıkımı tamamlanan Hacı Zehra Akkoç Kız Lisesi’nin enkazına indi. Buradaki tatbikat, gerçeğini aratmayan bir operasyona dönüştü.

Dakikalar içindeenkaz üzerinden çoklu kat çalışması, molozlar arasından binaya yandan giriş ve tahkimat destekleme çalışmasıyla enkaz altındaki afetzedelere ulaşıldı. Tatbikat gereği yaralı olarak ulaşılan vatandaşlara acil tıbbi müdahaleleri yapıldı. Zamanla yarışan ekip, yaralıyı sedyeye bağlayarak enkazdan çıkardı ve 112 ekiplerine teslim etti.

ADRENALİN VE AKSİYON YÜKSELDİ

Soğuğa ve gecenin karanlığına aldırış etmeyen ekip, adrenalin ve aksiyonun yükseldiği anlarda tüm aşamaları başarıyla kaydetti. Nefes kesen sahnelerin yaşandığı, gece saatlerinde başlayan tatbikat sabaha karşı son buldu ve senaryo gereği çok sayıda kazazedeye canlı ulaşıldı. Büyükşehir ekibi zamanlama olarak bir operasyonu daha başarıyla tamamladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Başkanımız Ekrem Yüce’nin talimatıyla kurulan ve gönüllü personellerimizden oluşan arama kurtarma ekibimiz Sakarya’da ve Türkiye çapındaki en zorlu görevlere hazırlanıyor. Afetler ve acil durumlarda bir ele, bir nefese ihtiyaç duyan vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşabilmek için en ağır senaryolarla hazırlıklar yapılıyor. Kahramanmaraş’ta, Düzce’de Elbistan’da, Adıyaman’da enkaz altından onlarca canımızı kurtaran ekibimiz vatandaşlarımıza can olmaya devam edecek. Bir tatbikatımızı daha başarıyla tamamladık” denildi.