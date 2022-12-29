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Sakarya'nın 'içme suyu' ders konusu oldu
GÜNDEM 29.12.2022, 13:34
İçme suyundaki örnek çalışmalar üniversite öğrencilerinin dersine konu olduSAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), örnek çalışmalarıyla Sakarya Üniversitesi Çevre Mühendisliği öğrencilerinin derslerine konu oldu.
Su temini adlı ders kapsamında Göl Tesisleri, isale hattı ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi’ni öğretmenleriyle birlikte ziyaret eden öğrencilere suyun musluklara kadar gelirken geçtiği süreçler anlatıldı.
Son olarak son teknolojinin kullanıldığı SCADA sistemini yakından inceleyen gençler, SASKİ’nin çalışmalarına hayran kaldı. Gezinin sonunda hatıra fotoğrafı çektiren gençler, eğitime verilen destekten ötürü teşekkür etti.
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