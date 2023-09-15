Sakarya'nın 'hayat timi' 3 aylık mesaiyi tamamladı

Sakarya'da sezon boyunca Görevde gözünü kırpmayan ‘hayat timi’ sayesinde Karadeniz’de tatil acıya dönüşmedi.SAKARYA (İGFA) - Karadeniz sahillerinde yaz boyunca pür dikkat nöbet tutan Büyükşehir Cankurtaran Hayat Timi Karasu, Kocaali ve Kaynarca’daki 54 kilometrelik sahil şeridinde boğulma tehlikesi geçiren 377 tatilciyi ölümün kıyısından kurtararak sezonu ‘sıfır kayıpla’ kapattı ve bölgelerinde tatilin acıya dönüşmesine imkân tanımadı.

3 AYLIK MESAİ SONA ERDİ

Turizmdeki bu yoğun talepte Büyükşehir Belediyesi’nin ‘can güvenliği’ ve ‘kesintisiz hizmet’ uygulamaları önemli bir rol oynadı.

İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından sıkı bir eğitim programından geçen, alanında uzman 70 cankurtaran Karasu, Kocaali ve Kaynarca’daki 54 kilometrelik sahil şeridinde 3 ay boyunca pür dikkat çalıştı.

Toplamda 45 kulenin her birinde 10.00 ve 18.00 saatleri arasında teyakkuz halinde bulunan nöbetçi ekipler, Sakarya’yı kapsayan Karadeniz sahillerinde hayat kurtarmak için fedakârca mesai harcadı. Büyükşehir’in hayat timi, bugün itibariyle cankurtaran görevini tamamladı ve sezonu kapattı. Son bilançoya göre 3 farklı ilçe ve 45 kulede 3 ayda dalgaların arasında boğulma tehlikesi geçiren 377 tatilci ölümün kıyısından alındı.

Ekipler 6 adet jetski, 1 adet kurtarma botu, 1 adet ATV motosikleti, 1 adet 4x4 pikap ve 1 adet hasta taşıma aracıyla büyük bir özveriyle çalışan cankurtaranlar 377 vakaya ilk müdahaleyi uzman ekiplerle sahilde yaptı ve bazılarını ise tıbbi müdahaleleri için 112’ye teslim etti. Büyükşehir’in timi, fedakârca çalışarak dünyanın dört bir yanından gelen turistlere ve kendi vatandaşlarına güvenli ve huzurlu bir yaz sezonu sundu.

Sakarya, bu sezonun son günü çıkan bilançoya göre Karadeniz sahillerinde cankurtaran hizmeti veren toplam 14 şehir arasında sezonu ‘sıfır’ kayıp ile kapatan illerden bir tanesi oldu ve önemli bir başarıya imza attı. Bölgedeki tatilcilere, geçirdikleri tatil döneminin her anında yardımcı olan, vatandaşların huzuru için çaba gösteren Büyükşehir’in 70 cankurtaranı, mesaisini 2024’te devam etmek üzere bugün18.00 itibarıyla tamamladı.