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Sakarya'nın fidanları Cizre'ye uğurlandı

GÜNDEM 04.11.2022, 13:42
Sakarya'nın fidanları Cizre'ye uğurlandı

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, kardeş şehir Şırnak Cizre’ye fidan taşıyan tırı uğurladı. Ülkenin dört bir yanında şehirlerin yeşillenmesi adına bir katkı daha sunuldu.SAKARYA (İGFA) - Türkiye’nin dört bir yanına gönül köprüleri kuran Sakarya Büyükşehir Belediyesi, birçok kentin Sakarya’nın bereketli topraklarından istifade etmesini sağlıyor. Atılan son adımda, FİDAN A.Ş’nin yetiştirdiği fidanlar kardeş şehir Şırnak Cizre’ye gönderildi.

Çınar, Akasya, meilland gülü, gol taflan, top şimşir, kartopu, süs eriği, süs elması gibi türlerden oluşan 268 fidan bir tıra yerleştirildi.  Yardım tırı, akşam saatlerinde Sakarya Demokrasi Meydanı’ndan uğurlandı. Programa Başkan Yüce’nin yanı sıra Büyükşehir bürokratları, şehir protokolü ve gazeteciler katıldı.

Törende konuşan Yüce, Türk kültürünü anlatan atasözü ‘Yalnız taş, duvar olmaz’ örneğini vererek yardımlaşma, dayanışma ve kardeş şehir kültürünün önemine vurgu yaptı. Bu faaliyetlerle Türkiye’nin dört bir yanındaki şehirlerle aralarında gönül köprüleri kurduklarını belirten Yüce, Bu kapsamda sosyal, kültürel ve ekonomik alanda güçlü bir alışveriş kültürü oluşturduklarını ifade etti.

AHİLİK VE İMECE KÜLTÜRÜ

Şehirlerle kardeşliklerini sağlam temeller üzerine kurduklarını kaydeden Yüce, “Dayanışma ve paylaşma bizim kültürümüzün önemli sacayaklarından biridir. Yüzyıllardır topraklarımızda paylaşıp, yardımlaşarak kardeşlik coğrafyamızı kurduk. Ahilik kültürü, imece kültürü, cemiyet kültürü, cenaze ve düğün dayanışması, askerlik kültürü, komşuluk kültürü… Tüm bunlar bizi, dünyanın geri kalanından keskin çizgilerle ayıran özelliklerimiz.Kültürümüzde çok güzel bir atasözü vardır. Yalnız taş duvar olmaz.Bizler birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi el ele vererek sağlam temeller üzerinden örüyoruz. Duvarlarımız sağlam, gönül köprülerimiz sağlam” dedi.

Tören sonunda fidanların yüklü olduğu tır dualarla uğurlandı.

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