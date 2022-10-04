Sakarya'nın en kapsamlı tesisine 22 milyon TL'lik yatırım

Sakarya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tanıtım programında konuşan Başkan Yüce, 500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındırma kapasitesine sahip merkezin, bölgenin en kapsamlı ve donanımlı tesisi konumunda yer aldığını söyledi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı gerçekleştirilen Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi, Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi’nin tanıtım töreni yapıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin ev sahipliği yaptığı programa Vali Çetin Oktay Kaldırım, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları, il müdürleri, oda başkanları, bürokratlar, STK temsilcileri, muhtarlar ve davetliler katıldı.Bölgenin en kapsamlı ve donanımlı projesinin 22 milyon liralık yatırımla hayata geçirildiğini ifade eden Yüce, sokak hayvanlarının sahipsiz olmadığını, Büyükşehir Belediyesi’nin yanlarında olduğunu belirtti.

SOKAK HAYVANLARINA MAMA ÜRETİLECEK

Konuşmasına Sakarya’nın konumu, sanayisi, turizmi, tarımı, sporu ve kültürel zenginliği ile potansiyeli yüksek bir şehir olduğunu ifade ederek başlayan Başkan Ekrem Yüce, proje üreterek, hayata geçirdiklerini kaydetti.

Sokak hayvanlarına yönelik öncü çalışmalar ve uygulamalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yüce, “Onların yaşamlarını kolaylaştırmak için ürettiğimiz bir projeyle; yemek artıklarından kendi mamasını kendi üreten bir tesis kurulumu için gerekli işlemlere başladık.Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları için 10 lokasyona otomatik suluklar yerleştirdik.Sakarya’mızda kedilerin konaklama ihtiyaçlarının karşılanması için kedi evleri ve 138 noktaya beslenme odakları yerleştirdik.Hava şartlarından etkilenen sokak hayvanları için ilçe belediyeleri vasıtası ile kuşyemleri, kedi ve köpek mamaları dağıtıyoruz” diye konuştu.

Veteriner Hekimler Odası iş birliğiyle sokak hayvanlarına yönelik projeler ürettiklerine de sözlerinde yer veren Başkan Ekrem Yüce, 18 bin metrekarelik alanda barınmadan tedaviye kadar pek çok hizmeti hayata geçireceklerini belirtti. Başkan Yüce, merkezin detaylarını ise şu şekilde paylaştı: “Projemizin içerisinde rehabilitasyon merkezi,180 tekli kafes,14 karantina tekli kafes, 10 çoklu açık kafes, 4 küçük yoğun bakım ünitesi,büyük yoğun bakım ünitesi, otomatik anestezi, ultrason, röntgen, biyokimya, hemogram,2 idrar analiz,3 koter ve EKG cihazı yer alıyor. 3 oksijen konsantratörü,otoklav,2 starizatör,mikroskop, wod lambası, 9 krom kedi kafesi,2 büyük boy krom köpek kafesi, 6 krom orta boy köpek kafesi bulunuyor. 500 sokak hayvanını ve 80 kediyi barındırma kapasitesine sahibiz” dedi.

Sakarya Valis, Çetin Oktay Kaldırım da, doğasını ve içindeki canlıları koruma noktasında Türkiye'nin en iddialı şehirlerden biri olduklarını belirterk, "Bu eserde iddiamızın en büyük örneklerinden birisidir. İnşallah bu merkezler ilçelerimizde dâhil sayıları artarak devam edecektir. Bu vesile ile ben bir kez daha böylesine bir merkezi ilmek ilmek işleyerek bugünlere getiren Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’yi kutluyorum. Hayırlı olsun” diye konuştu.