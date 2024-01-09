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Sakarya'nın en kapsamlı 'Su ve Atıksu Laboratuvarı' açıldı

GÜNDEM 09.01.2024, 16:27
Sakarya'nın en kapsamlı 'Su ve Atıksu Laboratuvarı' açıldı

Sakarya’da suyun kalitesini 300 farklı parametreyle ölçecek yeni tesisin açılışı törenle yapıldıSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından inşa edilen Marmara Bölgesi’nin en kapsamlı Su ve Atıksu Laboratuvarı dev törenle açıldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından inşa edilen ve Marmara Bölgesi’nin en kapsamlı laboratuvarı olacak Su ve Atıksu Laboratuvarıdev törenle açıldı. Türkiye’nin en kaliteli içmesuyunu Sakaryalıların musluklarına ulaştıran SASKİ, Hızırilyas Su Yönetim Merkezi içerisinde bulunan bin 720 metrekare alan içerisinde gelişmiş teknolojiye sahip yeni cihazlarla dolu laboratuvarıyla suyun kalitesini 300 farklı parametre ile takip edebilecek.

Dev tesisin açılış törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin yanı sıra İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri, muhtarlar, siyasi partilerin temsilcileri, Büyükşehir ve SASKİ bürokratları ile çok sayıda basın mensubu katıldı. Açılış kurdesini kesen Başkan Ekrem Yüce, “Hızırilyas İçme suyu ve Atık su Analiz Laboratuvarının şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi. Açılışın ardından protokol ve tüm katılımcılarlaboratuvarı gezerek yetkililerden detaylı bilgiler aldı.

Sakarya’da suya tam kontrol sağladıklarını, teknolojinin imkânlarından en iyi şekilde faydalanarak bilimsel çalıştıklarını değinen Başkan Ekrem Yüce, “Mevcut laboratuvarımızın artık ihtiyaçları karşılayamadığını, akreditasyon şartlarını sağlayamadığını ve yeni cihazların alımı için yeterli alanının bulunmadığını görünce kolları sıvadık. Büyükşehir Belediyesi olarak yarınlarımızı düşünerek hayata geçirdiğimiz çalışmalara Hızırilyas İçme suyu ve Atık su Analiz Laboratuvarını da ekliyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve bin 720 metrekare alana sahip 3 katlı inşa ettiğimiz laboratuvarda merkezi havalandırma sistemi, UV dezenfeksiyon ve HEPA filtreli temiz hava besleme sistemi bulunmaktadır. İçme sularında çeşitli bakterilerin analizleri yapılması ve su kalitesinin test edilmesi için akreditasyon şartlarına uygun Mikrobiyoloji Laboratuvarımız yer almaktadır.Bunların yanı sıra arşiv, sarf malzeme depoları, özel havalandırmalı sıvı ve toz kimyasal depoları, kimyasal dolaplar, çeker ocak sistemleri, numune dolapları yer almaktadır” dedi.

Laboratuvar hakkında detaylı bilgiler paylaşan Başkan Yüce, “Laboratuvarımızda ayrıca Sapanca Gölü, Akçay Barajı ve Havzaları besleyen derelerden ve diğer içmesuyu kaynaklarından alınan yüzeysel su, yeraltı suyu ve sediment numunelerinin, içme suyu ve atık su arıtma tesislerinin giriş ve çıkış sularından alınan atık su numuneleri ile arıtma çamuru numunelerinin,kanalizasyon sistemine deşarj yapan sanayi kuruluşlarından alınan atıksu numunelerinin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülen MELBES (Merkezi Laboratuvar Belirleme Sistemi) kapsamında çevre illerden numune alma ekiplerimiz tarafından alınan atık su numunelerinin ve kamu kurumlarından veya özel taleplerle gelen diğer numunelerin analizleri yapılmaktadır.Üstelik bu analizlerinuluslararası kabul görmüş standart metotlarla raporlanması yapılmaktadır” dedi.

AKREDİTE OLMUŞ LABORATUVAR

Detaylara devam eden Başkan Yüce, “Laboratuvarımız, ilk olarak 2008 yılında TÜRKAK tarafından 18 parametreden akredite edilmiştir. Bugün itibariyle isesu kapsamında 63 adet, atıksu kapsamında 62 adet,arıtma çamuru 1 adet, sediment kapsamında 1 adet olmak üzere toplam 127 adet parametreden akredite durumdadır ayrıca laboratuvarımıza Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı tarafından Yeterlilik belgesine sahip olup, Mayıs 2023 tarihi itibariyle toplam yeterli parametre sayısı 54 adettir. İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkındaki Yönetmeliği veİçme Suyu Temin Edilen Su Kalitesi ve Arıtılması Hakkında Yönetmeliği kapsamında Su İdareleri tarafından bakılması gereken yaklaşık 300 parametrenin analizleri tarafımızca yapılacak olup, bu parametrelerden akredite olunmasını planlıyoruz. Laboratuvarımızın yetkinliğin izlenmesi için Çevre Referans Laboratuvarı tarafından yapılan Yeterlilik Testlerine ve Uluslararası Yeterlilik Testlerine katılım sağlanmakta olup, başarılı sonuçlar alınmaktadır.Laboratuvarımıza yıl içinde yaklaşık olarak 4 bin 500 ila 5 bin 600 arasında numune gelmektedir. Yaklaşık olarak 100 bin ila 160 bin parametre bakılmaktadır” diye konuştu.

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