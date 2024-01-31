Sakarya'nın en eski caddesi modern görünüme kavuşuyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir merkezinin en eski caddesi Karaağaç Bulvarı’nı başlattığı rekreasyon çalışmasıyla dönüştürüyor, daha modern ve güzel bir görüntüye kavuşturuyor. Yürüyüş yolları, kilim desenli kaldırımlar, oturma grupları ve peyzaj alanlarıyla cadde, bambaşka bir iklime kavuşacak. Çalışma kaldırım imalatıyla başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kalbinde attığı dönüşüm adımlarıyla birçok alanı sosyal yaşama yeniden kazandırıyor. İlk olarak Çark Caddesi’nin trafiğe açık bölümünde başlatılan rekreasyon projesi, bu kez ise şehrin merkezindeki en eski cadde olan ve binlerce vatandaşın hatıralarını taşıyan Karaağaç Bulvarı’nda devam ediyor.

İLK KAZMA VURULDU: YEPYENİ ALANLAR

Geçtiğimiz haftalarda ilk kazmanın vurulduğu Ağa Cami’den İhsaniye Camisi’ne kadar olan Karaağaç’taki orta refüj bölümü sil-baştan yenilenerek modern bir görüntüye kavuşturuluyor. Bu bölge hayata geçirilecek yürüyüş yolları, kilitli ve desenli kaldırımlar, kilim desenli parkeler, bisiklet yolu, yeni oturma-bank grupları ve peyzaj, yeşil alan dokunuşlarıyla yepyeni bir görünüm kazanacak.

MODERN BİR YER OLACAK

Ekonomik ömrünü tamamlayan yapıların söküldüğü bulvar, özellikle şehir merkezinde vakit geçiren vatandaşların yürüyüş yapabileceği, dinlenebileceği ve sohbet edip vakit geçirebileceği modern bir alana dönüştürülüyor.

Proje, bulvardaki altyapının sil baştan yenilenmesi için SASKİ’nin yaptığı altyapı işlemleriyle başladı. Sonrasında ise desenli kaldırım ve kilitli parke uygulamasına geçildi. Ekonomik ve kullanım ömrünü doldurmuş aydınlatma direklerinin yenilenmesi için de ilk adımlar atıldı. Karağaaç Bulvarı, bu uygulamayla birlikte ışıl ışıl parlayacak.

“ŞEHRİN KALBİ NEFES ALACAK”

Fen İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Proje dahilinde geniş bir orta park alanına sahip olan Karaağaç Bulvarı’na yepyeni bir yürüyüş alanı kazandırmak için ilk kazmayı vurduk. Kaldırımları kırılıp bertaraf edilen orta refüjde kilim desenli parke yapımı devam ediyor. Öte yandan park içindeki oturma grupları ve banklar da baştan sona yenilenecek. Çalışma peyzaj ve yeşil alan düzenlemesiyle sonlandırılacak. Şehrin kalbi nefes alacak ve huzur dolu bir yaşam alanına kavuşacak” denildi.